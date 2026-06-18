La Guardia Civil detiene en Mijas a un hombre acusado de banquear dinero del narcotráfico danés con licencias VTC y la compraventa de casas

La Guardia Civil ha detenido en el municipio malagueño de Mijas a un hombre reclamado en Dinamarca en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Según la Comandancia de Málaga, esta investigación es la continuación de la operación que el instituto armado y la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de la policía danesa realizaron contra un grupo de narcos que enviaban drogas desde el sur de España hasta el país escandinavo.

Desde entonces, las pesquisas han acreditado la actividad de una red criminal dedicada a blanquear los beneficios ilícitos procedentes del narcotráfico en nuestro país a través de la compraventa de inmuebles y licencias VTC. La colaboración entre ambos países ha incluido una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades danesas contra el principal investigado por estos hechos, un ciudadano español asentado en la Costa del Sol. Una vez localizado, el instituto armado culminó las pesquisas para localizarlo y lo detuvo en Mijas. Además del registro de su vivienda en este municipio, los agentes inspeccionaron otra de las casas que frecuentaba, en este caso en Benalmádena.

Registros en Mijas y Benalmádena

Los registros se cerraron con un la intervención de 199.730 euros en metálico, cuatro relojes y numerosas joyas de prestigiosas firmas internacionales, varias licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de empresas, una pistola Táser, tres vehículos y distintos dispositivos electrónicos. Con este arresto, la Guardia Civil da por desarticulada la organización.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional para que tramite su extradición a Dinamarca.