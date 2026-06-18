Málaga refuerza la accesibilidad de sus playas con tres puntos de baño asistido y cinco de baño autónomo

Las personas con diversidad funcional volverán a contar este verano con un servicio específico para disfrutar del mar en Málaga. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición del programa ‘Disfruta la Playa’, una iniciativa que ofrece apoyo y recursos adaptados para facilitar el acceso al baño y fomentar una experiencia más segura y autónoma en el litoral malagueño.

La concejala de Playas, Teresa Porras, ha presentado este jueves el dispositivo en la playa de la Misericordia junto a representantes de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible y de la asociación Ostomía Málaga. El objetivo, ha destacado Porras, es seguir avanzando hacia unas playas inclusivas que permitan a todas las personas disfrutar del verano en igualdad de condiciones.

Tres puntos de baño con asistencia personalizada

El programa dispone de tres puntos de baño asistido situados en las playas de la Misericordia, La Malagueta y El Dedo. En estos espacios, un equipo de monitores acompaña a los usuarios durante el acceso al mar y les presta ayuda durante el baño. El servicio permanecerá operativo de lunes a viernes hasta el 15 de septiembre, además de los fines de semana del 19 y 20, y del 26 y 27 de septiembre, en horario de 11 a 20 horas.

La playa de la Misericordia contará con un equipo de seis monitores en las franjas de mayor actividad y una capacidad máxima de 16 usuarios con acompañante por turno. En La Malagueta y El Dedo habrá tres monitores y un aforo de hasta nueve personas con acompañante.

Equipamiento adaptado para un baño autónomo

Además del baño asistido, el Ayuntamiento ha habilitado cinco puntos de baño autónomo en Guadalmar, San Andrés, La Caleta, Pedregalejo y El Palo. En estas zonas los usuarios tienen a su disposición sillas anfibias para adultos e infantiles, grúas con arnés, vestuarios y aseos accesibles. Para utilizar este equipamiento solo es necesario solicitar las llaves en el puesto de enfermería correspondiente. Todos los espacios cuentan también con plataformas accesibles con zonas de sombra y hamacas, además de rampas, pasarelas, duchas adaptadas y servicio de vigilancia y salvamento.

Tecnología para personas con discapacidad visual

Uno de los elementos más destacados son los equipos de audioplaya, de los que Málaga fue pionera en su implantación. Estos dispositivos permiten que personas con discapacidad visual puedan orientarse y bañarse con mayor autonomía y seguridad mediante un sistema de conducción sonora. Las personas interesadas en utilizar el servicio de baño asistido pueden solicitar cita previa a través del teléfono 687 674 105 o consultar toda la información en la web de Playas del Ayuntamiento de Málaga.

Por otro lado, las playas de Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo, La Malagueta, La Misericordia y San Andrés volverán a lucir este año la bandera azul, un distintivo que reconoce la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental de estos espacios costeros.