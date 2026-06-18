“No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”: Mamás en Acción llega al Materno Infantil de Málaga

Ni un niño hospitalizado solo. Ese es el objetivo de la asociación Mamás en Acción, que llega por primera vez a Málaga para acompañar a menores ingresados en el Hospital Materno Infantil que, por distintas circunstancias, se encuentran solos durante su estancia hospitalaria.

La ONG, que cuenta con más de 3.000 voluntarios en activo, ofrece apoyo emocional a niños tutelados, víctimas de violencia o pertenecientes a familias vulnerables para que no deban atravesar en soledad su enfermedad. Con la incorporación del Materno Infantil, la asociación amplía su red de acompañamiento que ya está presente en 55 hospitales de 14 ciudades.

Hacer compañía, dar un biberón, ofrecer un abrazo o simplemente sostener la mano de un menor durante su ingreso son algunas de las tareas que realizan los voluntarios de Mamás en Acción. En Málaga, la respuesta ciudadana ha sido “increíble” en palabras de la fundadora de Mamás en Acción, Majo Gimeno. Más de cien personas se han inscrito ya para formar parte del programa.

Más de 100 voluntarios para acompañar a niños ingresados

“En Mamás en Acción solo hacemos una cosa: acompañar a todos los niños que, además de estar enfermos, están solos en los hospitales. Hoy llegamos aquí a Málaga, a petición del hospital, para ponernos en acción a los pies de las camitas de todos los niños que nos necesiten”, ha explicado la fundadora, durante la presentación del programa en el salón de actos del Hospital Materno Infantil.

El Materno Infantil presenta la incorporación de Mamás en Acción para acompañar a menores hospitalizados. / L.O.

Gimeno ha destacado la importancia de la llegada de la entidad a la provincia. “Llegar a Málaga es muy emocionante para nuestra organización”, ha destacado. “Significa que un nuevo hospital confía en lo que hacemos, se une a nuestro propósito y empezamos a trabajar juntos para conseguir que no haya ni un niño solo”, ha explicado Gimeno. “No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”, ha añadido.

"Con un post de Instagram se nos ha llenado la formación", ha contado emocionada. La primera sesión formativa para los más de cien voluntarios inscritos en Málaga se celebrará este jueves por la tarde. Una vez realizados los trámites legales, los interesados deben pasar un test psicológico y completar una formación. La previsión es que en las próximas semanas este servicio pueda estar completamente activado y disponible según las necesidades del hospital.

Menores víctimas de violencia, de familias muy vulnerables o tutelados

Los menores acompañados responden, según ha detallado Gimeno, a tres perfiles principales: menores víctimas de violencia, menores de familias muy vulnerables o menores tutelados. En todos los casos, Trabajo Social activa el funcionamiento, poniéndose en contacto con Mamás en Acción. A partir de ese momento, a través de una app interna, los voluntarios van ocupando los turnos de acompañamiento hasta completar las 24 horas del día, todos los días del año

El acompañamiento, ha asegurado Gimeno, se realiza "como lo haría el papá y la mamá de la habitación de al lado". "Hacemos lo mismo que si fueran nuestros hijos, en turnos de dos o tres horas por el día y las noches sí que son completas. El voluntario que entre a las diez de la noche sale a las ocho de la mañana", ha señalado.

La duración de ese apoyo dependerá de cada caso. "Podemos estar una semana o podemos estar meses, porque, como no filtramos por patología, sino por situación social, puede ser una apendicitis de tres días, puede ser un maltrato de varias semanas o meses o puede ser una fase oncológica hasta un final de vida", ha explicado la fundadora de la ONG.

El Materno Infantil presenta la incorporación de Mamás en Acción para acompañar a menores hospitalizados. / A.T.

El año pasado, el Hospital Regional Universitario de Málaga detectó 503 casos de maltrato y abandono de menores. “La evolución va en aumento”, ha señalado Juan Antonio Torres Navarro, jefe de servicio de Atención a la Ciudadanía y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga, que ha recordado que el hospital no solo atiende a niños malagueños, sino también extranjeros y “de todos los entornos”.

“Llegan niños de distintos puntos y que tienen todos los medios técnicos y todos los medios humanos por parte del hospital, pero nos faltaba esa patita que era ese voluntariado 24 horas acariciando a ese niño que no tiene ni padre ni madre”, ha destacado Torres, que ha asegurado que es “un lujo” para Málaga y el hospital poder contar con la labor de esta asociación.

También la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sarabia, ha subrayado el valor de este acompañamiento. “Que haya voluntarios y voluntarias que puedan estar las 24 horas no tiene precio”, ha afirmado.

Sarabia ha aprovechado además para hacer un llamamiento a los malagueños con el objetivo de aumentar el número de familias acogedoras: "Ahora mismo necesitamos entre 60 y 70 familias urgentemente para poder cubrir el número de menores que tenemos".

Una atención más humana para los niños hospitalizados

El acto ha contado también con la participación de la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Concepción Cardesa; el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista; el jefe del Servicio de Protección de Menores, Jaime Aguilera; y el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega.

Ortega ha recordado que la humanización de la asistencia sanitaria es una línea estratégica "fundamental" del centro. "La puesta en marcha de este programa supone un paso más para ofrecer una atención integral, centrada en las necesidades clínicas, emocionales y sociales de los pacientes más vulnerables", ha resaltado. Desde su fundación, Mamás en Acción ha acompañado a pie de cama a más de 2.000 menores y suma más de 100.000 horas de presencia afectiva en hospitales.