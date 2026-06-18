Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII

Las asociaciones de vecinos Proyecto Carranque, Corazones del Carmen y José de Salamanca (avenida de Andalucía) han respaldado una propuesta de movilidad que entre otros aspectos contempla rebajar la contaminación en la avenida Juan XXIII, la segunda calle con más contaminación por dióxido de nitrógeno de España, según un informe de Ecologistas en Acción, con datos del Ministerio de Transición Ecológica, del que informó La Opinión en enero.

Teresa Porras y Trinidad Hernánde, en la presentación del plan de reordenación de la circulación en la plaza Manuel Azaña. / Ayuntamiento de Málaga

El proyecto, realizado por Miguel Ángel Medel, vecino del entorno, gestor de Movilidad y experto en Seguridad vial, surge a raíz de los cambios de tráfico anunciados por el Ayuntamiento en la plaza de Manuel Azaña.

La propuesta vecinal, que ya se ha presentado a Movilidad, a su vez se presentó ayer a los distritos de la Carretera de Cádiz y la Cruz de Humilladero; así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo, informó el autor a este diario.

Los camiones pesados, por la autovía

El estudio propone al Ayuntamiento que el tráfico pesado proveniente del Puerto, que habitualmente sube por la calle Princesa, atraviesa Juan XXIII y enlaza con la avenida Blas Infante para salir de Málaga, lo haga por la autovía MA-22, es decir, por el paseo marítimo Antonio Machado hasta el Martín Carpena.

Dirigentes vecinales y Miguel Ángel Medel ayer, en la avenida de Juan XXIII con la plaza de Manuel Azaña, una vía de paso continuo de camiones pesados. / Nieto

Para ello, propone que se refuerce la señalización existente, con el objetivo de que debe «quedar muy claro que existe prohibición de entrada y acceso a todo tráfico pesado al eje avenida Juan XXIII, salvo casos específicos y autorizados».

El proyecto respaldado por los vecinos cree que esta debe ser una actuación «prioritaria», que rebajaría tanto la contaminación en la avenida como el tráfico en la plaza de Manuel Azaña.

Propuesta para los camiones pesados, en el informe vecinal sobre tráfico en Juan XXIII y Manuel Azaña. / La Opinión

Desvío de autobuses interurbanos

En una línea parecida, «y con la propia experiencia de vivir a diario el caos de la plaza de Manuel Azaña», indica el autor, el trabajo también propone el desvío de los autobuses interurbanos que salen de la Estación de Autobuses, y que en la actualidad enfilan el Paseo de los Tilos y la avenida Ortega y Gasset, para también subir por Juan XXIII hasta la plaza de Manuel Azaña, y salir de Málaga.

Un autobús interurbano en el tramo final de Juan XXIII, a punto de llegar a la plaza de Manuel Azaña, en mayo. / La Opinión

El estudio propone como alternativa la obligatoriedad, con las señales de tráfico correspondientes, de que los autobuses tomen antes una avenida paralela a Juan XXIII: la del Conde del Guadalhorce, lo que evitaría «tramos de embotellamiento».

El proyecto también propone varias alternativas al plan de tráfico municipal en Manuel Azaña. Miguel Ángel Medel cree que el plan municipal «es caótico», y en su estudio critica que los problemas de tráfico se desplacen a los barrios circundantes; además de que ya se ha eliminado un gran «estacionamiento disuasorio» a la entrada de Málaga, con la obra del CaixaForum, cuenta a La Opinión.

Protesta de vecinos por los cambios de tráfico en la plaza de Manuel Azaña, / Nieto

El plan apoyado por los vecinos presenta algunas sugerencias de tráfico para que los problemas no recaigan en las zonas inmediatas ya congestionadas. Además, en lugar de desplazar la frecuentada parada del autobús (la 2003) hacia la avenida de Andalucía, propone no moverla, y retranquearla hacia la calle posterior, calle Don Quijote, con una solución algo parecida a la de la Cruz del Humilladero, precisa.

«Nos comemos la mayor parte del tráfico pesado del Puerto»

Juan Carlos Campoy, presidente vecinal de Proyecto Carranque, explicó a La Opinión que los colectivos vecinales apoyan «completamente» esta propuesta «porque ni a nosotros, ni a la gente de Portada Alta ni de la Asociación Los Corazones del Carmen no nos parece bien lo que el Ayuntamiento quiere hacer en la plaza de Manuel Azaña, que es meternos más tráfico por las barriadas y complicarnos más la vida».

El presidente vecinal recordó además que, en esa parte de Málaga, «nos comemos la mayor parte del tráfico pesado del Puerto», y pidió a la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, «que estudie la propuesta en profundidad, y queremos una reunión en la que nos explique qué acepta y qué no del informe», concluyó.