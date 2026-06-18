Las medusas darán una tregua durante el inicio del verano en Málaga

Los días más largos del año están siempre marcados por el inicio de la temporada de baños y, al menos en la Costa del Sol, las medusas darán esta vez una tregua y no está previsto que los enjambres de noctilucas o claveles de mar puedan afectar a los bañistas. Así lo confirman los últimos pronósticos que a diario se actualizan en la web https://oceanaria.es, donde la previsión ya nos lleva a después de la Noche de San Juan.

Y es que no son pocas las personas que esperan a esa velada tan mágica para darse el primer chapuzón del verano. El doctor en Ciencias y director de la cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol en la Universidad de Málaga, Francisco Franco, señala que las corrientes actuales limitan al máximo la probabilidad de que haya medusas durante las próximas jornadas en la totalidad de municipios costeros de la provincia.

Giros decisivos

"Las corrientes marcan en este momento que el denominado Giro de Alborán Occidental encierra los enjambres de medusas y de esta forma no entran en las costas malagueñas. Hay un segundo oriental, entre Motril y Almería, que no está bien definido y que sí propiciará la presencia de la medusa noctiluca en esas costas, de manera que podría ocasionalmente entrar alguna en la provincia, procedente de la costa granadina, aunque serán episodios muy esporádicos y que no están fuera de lo común", relata el propio investigador.

Uno de los integrantes del Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul (Ibyda) de la UMA, Juan Jesús Martín Jaime, relata que muchos de los modelos que sirven para predecir la presencia de medusas en las costas están basados en los movimientos de los últimos días y modelos desarrollados por la IA, de forma que no podemos saber cómo evolucionará el resto del verano. "Pero como parte de la primavera, así como el invierno, han sido lluviosos, tenemos una barrera que de momento evita la presencia de enjambres", agrega.

Otras variedades

Francisco Franco se refiere asimismo a que otros tipos de medusas no suelen entrar en el litoral malagueño salvo que se produzcan episodios de viento de poniente muy fuerte, puesto que las comúnmente conocidas como "huevos fritos", por ejemplo, se suelen encontrar en capas muy profundas, mar adentro. Es ese poniente fuerte del Atlántico el que remueve esas capas inferiores y genera su aparición en el litoral costero.

Es precisamente en ese cuadro meteorológico en el que aparece el terral. Y así se justifica que en momentos de mucho calor haya más medusas en la playa, aunque el agua esté más fría que en otras condiciones. Acerca de la tan temida carabela portuguesa, este experto recuerda que no se trata de "una medusa" sino un grupo de organismos, con una apéndice superior en forma de vela. "Cuando vienen los vientos de Gibraltar hacia la costa, hace pasar algunos ejemplares hacia la Costa del Sol. Pero también ocurrirá sólo en condiciones de fuerte poniente. Va a ser muy raro que haya avistamientos con las condiciones actuales", finaliza.

Leyendas urbanas

Como se informa en la web reseñada al principio, si una persona percibe una herida que pueda ser producida por el contacto con una medusa lo ideal es acudir a un puesto de socorro, en especial si la misma es grave. No obstante, de lo que sí se debe huir es de aplicar métodos ancestrales que pueden complicar la evolución de la picadura.

"Tenemos que desterrar las leyendas urbanas. Cuando una medusa te pica deja en tu piel muchas células que la mayoría se han activado, es decir, que han dejado salir un pequeño arpón, con una pequeña cantidad de veneno que genera la irritación. Cuando un tentátulo te deja miles de células, debemos saber que muchas no han explotado. Y en qué condiciones explotan y el aguijón entra en la piel. Pues con cambio de salinidad, por lo que no debemos lavar la herida con agua que no sea salada. Tampoco sirve la orina o el amoniaco. Y si nos restregamos con arena la herida va a ir a más", aconseja.

Tarjeta bancaria

Además de recurrir a los socorristas y personal médico, la fórmula más eficaz para retirar esas células que aún no han generado la salida del veneno consiste en usar el borde de una tarjeta de plástico, como pueda ser la de una tarjeta bancaria, para pasarlo por la zona afectada y así retirar las células que no han explotado. Y posteriormente aplicamos agua salada para limpiar y, si es posible, hielo en una bolsa para bajar la inflamación".

Otro consejo general para quienes gustan de nadar en aguas abiertas es la de mantenerse a una distancia prudencial de la orilla. Sobre todo a partir de ciertas horas de la tarde, puesto que muchas medusas suben a la superficie caída la tarde porque, siendo carnívoras, ahí se alimentan de alevines de sardinas y de boquerones.

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"Una picadura o una lesión puede propiciar cierta dificultad para volver a la costa. De este aspecto son muy cuidadosos los deportistas profesionales, que suelen nadar largas distancias en el mar, porque la seguridad en alta mar está muy condicionada. Puedes incluso verte en una situación complicada si aparece un usuario de moto de agua sin conocimientos mínimos sobre la seguridad respecto a potenciales nadadores de aguas abiertas", aclara Franco.