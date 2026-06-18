Mercadillo de artesanía, macrocata de vinos y actividades acuáticas: así celebra este ‘Pueblo Mágico’ de la Axarquía malagueña su famosa Semana Cultural

La Axarquía malagueña se prepara para celebrar una de sus citas culturales, gastronómicas y de ocio más esperadas con la llegada de la Semana Cultural de Moclinejo, que desde este viernes hasta el 29 de junio llenará este rincón declarado Pueblo Mágico de España de talleres infantiles, conciertos, mercadillo de artesanía, macrocata de vino, actividades acuáticas y degustaciones gratuitas, entre otros.

"Es una cita llena de propuestas para todas las edades donde la convivencia, la tradición y la diversión serán protagonistas", señalan desde el Ayuntamiento de Moclinejo sobre esta actividad que tendrá en la Plaza de España su principal emplazamiento.

Música, juegos y talleres en la puerta de la Ruta de la Pasa

Durante esta Semana Cultural, vecinos y visitantes podrán disfrutar de toda clase de actividades culturales, música en directo, juegos y talleres en un ambiente único.

Para ello, esta localidad que ofrece unas vistas 360º a toda la costa y al interior de Málaga y se ha convertido en la puerta de la Ruta de la Pasa y de la Ruta del Vino acogerá un intenso programa de actividades para todas las edades y gustos.

Mercadillo artesanal y macrocata de vinos de Moclinejo

De ese modo, las iniciativas arrancarán este viernes a las 19.30 horas con la apertura de su mercadillo artesanal, que se instalará en la Plaza de España y que ofrecerá toda clase de objetos y productos elaborados a mano gracias a la organización de la Asociación Arte y Naturaleza, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

A las 20.00 horas, por su parte, se celebrará una macrocata de vinos de Moclinejo en la Plaza de España, para la que será necesario abonar una entrada de 12 euros.

Verdiales, pasodobles y música tradicional en la Axarquía

El sábado, por su parte, se llevará a cabo el VI Encuentro de Pandas de Verdiales 'Raíces, Campo y Verdial', con una amplia programación que arrancará a las 18.00 horas.

El domingo a las 20.00 horas será el momento del concierto de pasodobles a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo.

Jornada acuática, teatro y Sardinada de San Juan

La agenda del lunes estará destinada al ocio más refrescante con una jornada acuática deportiva en la que se disfrutará a las 16.00 horas de iniciativas en el agua como aquagym o un colchón acuático, entre otros, mientras que a las 17.30 horas se celebrarán distintas actividades acuáticas para adultos, todo ello en la piscina municipal.

Las actividades culturales del martes comenzarán a las 17.30 horas con la representación teatral a cargo de los clubes de lectura infantiles y juveniles en la Biblioteca Municipal.

Mientras tanto, la Plaza de España acogerá a las 19.30 horas la actuación de Zumba Fran y sus alumnas, a las 21.30 horas la tradicional Sardinada de San Juan con degustación gratuita y, a las 22.30 horas, la actuación del coro Aires de la Axarquía.

Talleres infantiles, crepes gratis y juegos populares

La programación del miércoles comenzará a las 18.30 horas con el taller infantil a cargo de Eva Vázquez 'Mundo Imaginario', mientras que a las 19.30 horas se celebrará una degustación gratuita de crepes organizada por el AMPA El Manantial de Moclinejo.

Moclinejo. / La Opinión

A las 20.30 horas, por su parte, se llevarán a cabo distintos juegos populares, como carrera de huevos y de sacos, además de contar con un colchón gratuito durante 3 horas. Todas las actividades del martes se instalarán en la Plaza de España.

Carrera de cintas, chocolatada y teatro-comedia

En este mismo enclave se producirán las iniciativas del jueves, que comenzarán a las 18.30 horas con una carrera de cintas en bicicleta con premios para los ganadores y continuarán a las 19.00 horas con la tradicional chocolatada a cargo de la Asociación de Mujeres Piedras Blancas y el reparto de pasteles elaborados por los vecinos.

Las actividades continuarán a las 21.00 horas con la exhibición de teatro-comedia 'Cómo llegar a fin de mes' a cargo de Ismael Huertas y Rafael Escalante.

Colchón gratuito, flamenco y fiesta ochentera

Además, como en la jornada anterior, los ciudadanos podrán disfrutar de un colchón gratuito durante tres horas en la Plaza de España.

Durante la jornada del viernes, se producirá a las 18.30 horas el taller 'Macetas con alma' a cargo de la Asociación de Mujeres Piedras Blancas, además de la actuación de baile flamenco a cargo de las alumnas de Ana Pérez a las 22.00 horas y la fiesta ochentera a cargo del Dj Juanmy Romero, además de un colchón gratuito durante tres horas.

Cortos de cine, palomitas gratis y paella popular

En el Edificio CEPA, por su parte, se llevará a cabo a las 20.30 horas una proyección de cortos de cine grabados en el municipio a cargo de la escuela de cine Studio Atralla, bajo la dirección de Enrique García, y la entrega de palomitas gratis para los asistentes.

Una de las jornadas más esperadas de esta Semana Cultural será la del sábado, que arrancará a las 13.00 horas con la actuación de la Panda de Verdiales de Moclinejo, a lo que seguirá a las 15.00 horas una paella popular con plato de arroz a un euro a beneficio de la asociación adjudicataria del sorteo.

Flamenco fusión, Zumba Kids y cierre musical de la Semana Cultural

A las 17.00 horas continuarán las actividades con la actuación de Frasco de Luna flamenco fusión, a lo que seguirá a las 18.30 horas la actuación del Grupo Zumba Kids Moclinejo by Pilar y, a las 23.00 horas, la actuación de la Orquesta Esencia, todo ello celebrado en la Plaza de España.

La Semana Cultural culminará el lunes 28 de junio con una audición del alumnado de la Escuela de Música Nuestra Señora de Gracia a las 20.00 en la Sala de Exposiciones A. Segovia Lobillo.