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LA OPINIÓN DE MÁLAGA lanza una oferta de suscripción digital con un 50% de descuento este verano

Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos

Oferta de suscripción de La Opinión de Málaga por el verano.

Oferta de suscripción de La Opinión de Málaga por el verano. / L. O.

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La Opinión

LA OPINIÓN DE MÁLAGA pone en marcha una oferta de suscripción de verano con un 50% de descuento en sus tarifas trimestral, semestral y anual. La promoción permite a los lectores acceder a la réplica digital del periódico, consultar los contenidos web sin limitaciones y disfrutar de los suplementos desde cualquier dispositivo.

La iniciativa facilita seguir toda la actualidad de Málaga y su provincia con el periódico de siempre en formato digital. Con esta oferta, la tarifa trimestral tiene un precio de 14,50 euros, la semestral se sitúa en 27,50 euros y la anual queda en 52,50 euros.

¿Qué incluye?

  • Acceso a la versión digital del periódico diario.
  • Acceso a los contenidos de los suplementos.
  • Acceso ilimitado a todos los contenidos web.
  • Descuentos y ventajas exclusivas.
  • Guarda y comenta las noticias.
  • Newsletter diaria con las últimas noticias.
  • Newsletter de autor, opinión y temáticas.
  • Sorteos exclusivos.

Suscripción digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA a mitad de precio

La promoción incluye acceso a la versión digital del periódico diario, a los contenidos de los suplementos y a todos los contenidos publicados en la web. Además, los suscriptores disponen de ventajas adicionales vinculadas a su cuenta de usuario.

Entre los servicios incluidos figuran los descuentos y ventajas exclusivas, la posibilidad de guardar y comentar noticias, la newsletter diaria con las últimas informaciones, boletines de autor, opinión y temáticos, así como la participación en sorteos exclusivos.

Qué incluye la oferta de suscripción digital

La suscripción permite disfrutar de la información local de referencia desde un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. Para acceder al servicio es necesario registrarse y mantener activa una suscripción a la réplica digital.

Los lectores que ya cuentan con una suscripción a la edición impresa también pueden acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de LA OPINIÓN DE MÁLAGA de forma gratuita con su usuario.

Noticias relacionadas y más

Cómo resolver dudas sobre la promoción

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 952 126 200 o a través del mail attsuscriptor@laopiniondemalaga.es de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

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