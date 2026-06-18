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La Policía Nacional desarticula en Málaga un grupo que robó en veinte viviendas de la provincia por el método del impresioning

Los investigados, con una gran movilidad, llamaban a las puertas y porteros electrónicos de los domicilios para asegurarse de que los moradores estaban ausentes

Resultado de los registros domiciliarios.

Resultado de los registros domiciliarios.

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Jose Torres

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo organizado al que atribuye una veintena de robos en viviendas a las que accedían con el método del impresioning, que consiste en fabricar una llave usando el bombín de la cerradura como molde. La investigación ha culminado con ocho detenidos que buscaban en las casas joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos en distintos puntos de la provincia como Málaga capital, Vélez-Málaga, Nerja y Ronda.

El Grupo de Robos II de la Comisaría provincial comenzó la investigación tras detectar un aumento de denuncias en la capital por robos en viviendas con un mismo modus operandi. Los agentes comprobaron que los asaltos se producían durante el día y los autores empleaban el impresioning, un método que es especialmente efectivo cuando la llave no está echada del todo y que no produce daños en la cerradura.

Material para abrir las puertas.

Material para abrir las puertas. / L.O.

Las pesquisas llevaron hasta un grupo en el que los agentes distinguieron dos niveles jerárquicos en la organización. Dos investigados eran los líderes y el resto operaban como células de tres o cuatro miembros entre los que siempre estaba el 'maestro que abría las puertas con una gran habilidad. Para ello introducía en la cerradura un pequeño objeto moldeable como una lámina de aluminio con la que obtenía la impresión del interior.

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Seleccionaban las casas tocando timbres y porteros

La selección consistía en llamar insistentemente a los porteros electrónicos y a los timbres, haciéndose pasar por vendedores si alguien contestaba. En caso contrario, actuaban. Para sus desplazamientos utilizaban una amplia variedad de vehículos, tanto de alquiler como particulares, que iban alternando para dificultar una posible acción policial. "Esta alta itinerancia propició el contacto de los investigadores otras unidades policiales, cooperando con la Guardia Civil en Ronda y en Nerja, donde también se habrían producido hechos delictivos", ha explicado la Comisaría Provincial de Málaga. Tras varios meses de investigación, los agentes llevaron a cabo siete registros domiciliarios en los que intervinieron joyas, dinero, ropa incriminatoria y útiles de apertura de las cerraduras. Cinco de los ocho detenidos han ingresado en prisión por orden de la autoridad.

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