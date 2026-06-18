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III Foro Mediterráneo

Rocío Blanco, consejera de Empleo: “Cuando empresas de todo el mundo eligen Andalucía para invertir su dinero es señal de que algo estamos haciendo bien”

La todavía en funciones consejera de la Junta asegura que la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica son la mayor ventaja competitiva de la comunidad autónoma

Rocío Blanco, consejera en funciones de Empleo, Empresas y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, interviene en el III Foro del Mediterráneo

Rocío Blanco, consejera en funciones de Empleo, Empresas y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, interviene en el III Foro del Mediterráneo / Marc Asensio

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Si Rocío Blanco, consejera en funciones de Empleo, Empresas y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, tuviera que definir la Andalucía de hoy con una sola palabra, tiene claro que sería "confianza", nueve letras que, según ha expresado en el III Foro del Mediterráneo celebrado por Prensa Ibérica, reflejan "muchas" de las decisiones que su gobierno, al frente de Juanma Moreno, ha tomado desde su llegada al poder en el sur. Es fiel creyente de que "cuando empresas de todo el mundo eligen Andalucía para invertir su dinero es señal de que algo estamos haciendo bien”.

La intervención de Blanco en esta segunda jornada del foro ha estado marcada por una concatenación de datos favorables de Andalucía en materia de economía pública, empleo y el tejido laboral y productivo de sus ciudades, pero entiende que para seguir creciendo "no bastan las buenas intenciones", sino que se genera "creando un entorno en el que las empresas puedan crecer". "Eso es lo que estamos haciendo en Andalucía a través de la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y de la seguridad jurídica que es nuestra mayor ventaja competitiva", ha expresado.

La consejera en funciones se ha tomado la libertad también de halagar a Francisco de la Torre, que intervino en la mañana de este jueves en una mesa redonda para fijar los retos del Mediterráneo rodeado de otros alcaldes de ciudades como Cartagena, Barcelona o Palma. “Felicitar a nuestro super alcalde de Málaga que es el protagonista y responsable de buena parte de todo lo bueno que se está contando de nuestra provincia”, ha reivindicado Blanco.

Blanco ha asegurado que Andalucía sigue trabajan para ser el centro de gravedad del empleo verde, la digitalización y la sostenibilidad en la cuenca mediterránea "con la oportunidad de desempeñar un papel protagonista" y ha recordado que "pocas regiones tienen hoy una posición tan interesante" para afrontar estos desafíos como esta comunidad autónoma. Según la consejera, la colaboración compartida es la clave del éxito de sus políticas.

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"Andalucía para invertir"

Andalucía tiene sed de crecimiento y posicionamiento político, social y económico. En este sentido, Blanco entiende que la obligación de la Junta es "acompañar, no molestar y ser un aliado útil para las empresas" y mira hacia el espacio geográfico del Mediterráneo con deseo, como un lugar donde, frente a un contexto "tensionado marcado por las transformaciones profundas", todavía se puede "contribuir activamente a su crecimiento desde el liderazgo y la determinación de una tierra que ha decidido creer en sí misma". La consejera entiende que "somos una tierra para vivir, pero también para invertir".

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