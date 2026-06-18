La suerte llega a Cruz del Humilladero: la ONCE reparte 210.000 euros en el barrio malagueño

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha repartido 210.000 euros en el barrio malagueño de Cruz del Humilladero con seis cupones premiados de 35.000 euros cada uno.

Francisco Tomás García ha sido el encargado de vender el premio en la calle Alozaina de la capital, donde lleva vendiendo desde 2019. “Anoche estaba muy contento porque creía que habían salido los dos últimos números iguales. Los dos, los tres y los cinco. Me llevé una alegría enorme, no me lo creía” comenta antes de abrir su jornada laboral.

“Estoy muy contento, es un premio que viene muy bien para el verano, para esas vacaciones – cuenta con satisfacción-. Se lo he dado a mis clientes de siempre, que se lo merecen por estar aquí todos los días. Estoy deseando contárselo” añade, expresando que es una alegría que comparte con todos.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Sorteo dedicado a Barcelona

El sorteo del 17 de junio estaba dedicado a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y ha dejado 350.000 euros con diez cupones premiados en la capital sevillana, vendidos por Manuela Albarrán, y otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad sevillana de Morón de la Frontera a cargo de Antonio Muñoz, por lo que ha repartido en total 595.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas. El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Castilla y León y Galicia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsablecon los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organizació, tanto a través de su web como desde establecimientos colaboradores autorizados.