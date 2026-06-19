Arias lanza una mantequilla de cabra artesanal elaborada en Ronda

Mantequerías Arias refuerza su vínculo con la provincia de Málaga con el lanzamiento de Mantequera Rondeña, una mantequilla elaborada exclusivamente con nata de cabra y producida de forma artesanal en la fábrica que la compañía tiene en Ronda.

El nuevo producto destaca por su "sabor puro y natural" a leche de cabra, con un ligero punto de acidez láctica procedente de la fermentación de la nata. Se trata de una mantequilla salada, de sabor suave y color blanco natural, una característica propia de la leche de cabra.

Una mantequilla de cabra elaborada de forma artesanal en Ronda

Mantequera Rondeña se elabora a mano durante todo el proceso, desde la producción hasta el empaquetado. La compañía apuesta así por métodos tradicionales para dar forma a un producto premium, elaborado a partir de nata fresca de cabra y fermentos naturales que ayudan a desarrollar su aroma y sabor característicos.

La mantequilla se produce íntegramente en la fábrica de Arias en Ronda, consolidando el sello malagueño de este nuevo lanzamiento dentro del catálogo de la compañía láctea.

Doble recubrimiento para proteger el producto

Uno de los elementos más innovadores de Mantequera Rondeña es su doble capa de recubrimiento. El aluminio interior protege la materia grasa frente a los efectos de la luz y la oxidación, mientras que el papel exterior refuerza la protección del envase.

Este formato busca conservar las cualidades del producto y mantener las condiciones de una mantequilla artesanal pensada tanto para el consumidor final como para el canal profesional.

Formatos y puntos de venta de Mantequera Rondeña

La nueva mantequilla de Arias se presenta en dos formatos: una pastilla de 120 gramos, en cajas de cuatro unidades, y una barra profesional de 1,1 kilos.

Mantequera Rondeña puede comprarse online en hautefromagerie.es y en el Club del Gourmet de El Corte Inglés. Además, también está disponible físicamente en tiendas especializadas como Coalla o Formaje.

Arias, una compañía especializada en productos lácteos

Arias es una compañía especializada en productos lácteos con una amplia gama que incluye queso fresco, quesos curados, quesos para untar y mantequilla.

La empresa está detrás de marcas conocidas como Burgo de Arias, San Millán, Boffard, Caprice des Dieux, Le Rustique y Ángulo, y ahora suma a su propuesta Mantequera Rondeña, una mantequilla artesanal de cabra con sello malagueño.