Atasco y cortes en varios barrios de Málaga por las obras de Emasa: estas son las calles afectadas

Moverse por varias zonas de Málaga será algo más complicado durante los próximos días debido a las obras que Emasa tiene en marcha. Los trabajos provocarán cortes de tráfico, restricciones de carriles y desvíos en calles de los distritos Centro, Este, Churriana, Campanillas y Bailén-Miraflores, con actuaciones que, en algunos casos, se prolongarán durante varias semanas.

Pedregalejo Alto, una de las zonas más afectadas

La situación más complicada se mantiene en Pedregalejo Alto, donde continúan las obras para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento. La calle Brasil seguirá con restricciones entre Fernández Shaw y Portugal, mientras que el tramo de Conde de Lemos comprendido entre los números 18 y 22 permanecerá completamente cerrado al tráfico. Para facilitar el acceso a los garajes, se han habilitado cambios temporales de circulación y doble sentido en varias calles próximas.

Cortes en el centro y Campanillas

En el centro, las obras de separación de redes avanzan en la calle San Nicolás. El tramo entre Faro y Vélez Málaga quedará totalmente ocupado, por lo que quienes circulen por la zona deberán buscar itinerarios alternativos. En Campanillas, la calle Mateos Valdemoro permanecerá cerrada entre el 22 y el 26 de junio desde su cruce con Bauxita. También habrá restricciones en el Camino de los Almendrales entre el 22 y el 24 de junio.

Churriana afronta obras durante un mes

En Churriana habrá dos actuaciones. La calle Vega mantendrá ocupada parte de la calzada hasta el 22 de junio, pero la obra de mayor duración se desarrollará en Manuel Curros Enríquez. Desde el lunes 22 se reducirá la circulación a un carril por trabajos en la red de saneamiento, una actuación que se prolongará unas cuatro semanas.

En el distrito Este habrá ocupaciones de calzada en Sierra del Co y un corte total en la calle Escritor Cerdá y Godoy, entre Mina del Candado y Escritor José Luis Castro, del 22 al 26 de junio. Por su parte, en Bailén-Miraflores la calle Miguel Hernández permanecerá cerrada entre Camino de la Corta y Luis Rosales desde el 24 de junio hasta el 1 de julio. Además, la calle Miraazucenas quedará cortada durante cuatro días por la reparación de una tubería.

Calles y fechas para tener en cuenta

San Nicolás (Centro) : corte de la calzada entre Faro y Vélez Málaga.

: corte de la calzada entre Faro y Vélez Málaga. Pedregalejo Alto : restricciones en calle Brasil y cierre de Conde de Lemos entre los números 18 y 22.

: restricciones en calle Brasil y cierre de Conde de Lemos entre los números 18 y 22. Vega (Churriana) : ocupación de calzada hasta el 22 de junio.

: ocupación de calzada hasta el 22 de junio. Mateos Valdemoro (Campanillas) : cierre del 22 al 26 de junio.

: cierre del 22 al 26 de junio. Camino de los Almendrales (Centro) : ocupación entre el 22 y el 24 de junio.

: ocupación entre el 22 y el 24 de junio. Sierra del Co (Este) : restricciones del 22 al 26 de junio.

: restricciones del 22 al 26 de junio. Escritor Cerdá y Godoy (Este) : corte total del 22 al 26 de junio.

: corte total del 22 al 26 de junio. Miguel Hernández (Bailén-Miraflores) : cierre entre el 24 de junio y el 1 de julio.

: cierre entre el 24 de junio y el 1 de julio. Manuel Curros Enríquez (Churriana) : un carril menos durante cuatro semanas.

: un carril menos durante cuatro semanas. Miraazucenas (Bailén-Miraflores): corte de cuatro días desde el 22 de junio.

A estas actuaciones programadas podrían sumarse otras intervenciones por averías o trabajos de mantenimiento urgentes, que podrían provocar nuevas restricciones de tráfico o cortes puntuales en el suministro de agua.