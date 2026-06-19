La calle Genil se renovará durante cinco meses: nuevas aceras y mejora de las tuberías en Carretera de Cádiz

Los vecinos de la calle Genil, en el distrito de Carretera de Cádiz, tendrán que convivir con obras durante unos cinco meses. A cambio, ganarán unas aceras renovadas y una red de abastecimiento de agua nueva, con la que se pretende evitar problemas derivados del envejecimiento de las tuberías.

Los trabajos se desarrollarán en los laterales de la calle entre el pasaje Genil y Héroes de Sostoa, en un lado, y entre Jordán Marbella y Héroes de Sostoa, en el otro. La actuación, adjudicada por 252.450 euros, incluye la sustitución de más de 500 metros cuadrados de acerado deteriorado.

Para los peatones, la principal mejora será contar con un pavimento uniforme y nuevos bordillos, ya que el estado actual de las aceras presenta zonas desgastadas. Además, bajo tierra se renovará la conducción de agua con una nueva tubería de fundición, una intervención que busca reducir averías y mejorar el suministro.

Las obras obligarán previsiblemente a establecer cortes puntuales y restricciones de paso en la zona, aunque el Ayuntamiento aún no ha detallado cómo se organizarán los trabajos ni las posibles afecciones al tráfico y a los accesos a viviendas y comercios. La actuación forma parte de las intervenciones de mejora urbana en Carretera de Cádiz y se prolongará hasta finales de año si se cumplen los plazos previstos.