Uno de cada cinco pacientes no consigue cita en Atención Primaria cuando la solicita: estos son los centros con más demora en Málaga

El 21,23% de las personas que intenta solicitar una cita en Atención Primaria en la provincia de Málaga no encuentra ninguna disponible. En otras palabras, uno de cada cinco usuarios no consigue una fecha para una consulta con su médico de familia en el momento que realiza la petición, según el último estudio realizado por el Grupo de Jubilados y Jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata del ‘III Estudio de la demora de citas de Atención Primaria en la provincia de Málaga’ que la agrupación lleva a cabo en lo que va de año. En esta ocasión, los datos los recogieron entre los días 10 y 12 de junio de 2026 mediante 1.074 solicitudes de citas distribuidas por toda la provincia.

Más de mil solicitudes de cita en centros de salud de Málaga

El informe, según defienden los autores, ha alcanzado una “cobertura excepcional”, ya que incluye el 100% de los centros de salud de la provincia y más del 92% de la población adulta. “Por lo tanto, creemos que los datos que aportamos son incuestionables y ofrecen una imagen muy robusta y fiable de la situación actual de la Atención Primaria”, ha subrayado José del Río, médico jubilado y coordinador del estudio.

Del Río ha lamentado que los resultados demuestran que los problemas de accesibilidad continúan siendo "muy graves". El informe también revela que, entre quienes sí logran obtener una cita, la demora media provincial alcanza los 8,4 días, una cifra que el Grupo de Jubilados considera "muy alejada" de las recomendaciones de las sociedades científicas, que sitúan como adecuado un acceso en un plazo máximo de 24 a 48 horas.

Centro de Salud de Nueva Málaga / Alfonso Vázquez

Una demora media de 8,4 días para el médico de familia

“No se trata ni mucho menos de un problema informático, es que el sistema simplemente no ofrece ninguna fecha disponible en el momento de la solicitud y remite el paciente a un plazo de tres días para que se le comunique una fecha para su cita”, ha explicado Del Río. “La demora media que te vas a encontrar es de 8,4 días y en muchos casos llega hasta los 20 días”, ha incidido.

El Grupo de Jubilados del SAS también denuncia que se han detectado "importantes diferencias" entre distritos sanitarios y zonas básicas de salud, con áreas que presentan niveles de demora y falta de disponibilidad "especialmente preocupantes".

Guadalhorce y Costa del Sol, entre las zonas con más dificultad de acceso

“Hay distritos y zonas básicas de salud donde las dificultades de acceso son especialmente graves, con porcentajes elevadísimos de pacientes que no consiguen cita”, ha advertido Del Río, que ha puesto de ejemplo el Distrito Sanitario Guadalhorce, donde un 56% de usuarios no encuentran cita disponible. También ha destacado el caso de la Costa del Sol, donde la demora media es de 10,17 días, la cifra más elevada de todos los distritos.

Petición de cita en el centro de salud Trinidad realizada el 19 de junio de 2026, que no ofrece disponibilidad hasta el 6 de julio. / L.O.

En el caso del Distrito Málaga, los centros de salud que registran la mayor demora media para conseguir una cita presencial con el médico de familia son el centro de salud Cruz de Humilladero (16,67 días), el centro de Salud La Luz (16,5 días) y el centro de salud Trinidad (15,18 días).

Por el lado contrario, los centros con menor tiempo de espera media son el centro de salud Perchel (2,33 días), el centro de salud El Palo (3,83) y el centro de salud Churriana (4 días).

“Cuando tienes un problema de salud y no consigues una cita o te la dan para un plazo al que no puedes esperar es auténticamente terrible y los riesgos para la salud son evidentes”, ha subrayado el coordinador del estudio, que ha recordado que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario.

Los autores ven un problema estructural en la Atención Primaria

Los autores señalan que los resultados obtenidos son “prácticamente idénticos” a los observados en el estudio realizado en marzo de 2026, lo que para ellos indica que los problemas detectados no son coyunturales sino estructurales.

“Cuando falla su accesibilidad aumenta la preocupación de los pacientes, aumenta la presión sobre los servicios de Urgencias y hay muchísimas dificultades para realizar un seguimiento adecuado de los problemas de salud”, ha lamentado del Río.

El médico jubilado ha recordado también que estas circunstancias no solo perjudican a los pacientes sino también a los profesionales que, además de soportar unas “pésimas” condiciones laborales, “se ven impedidos de prestar la atención que ellos saben dar y que les gustaría dar”.

Ante este panorama, el Grupo de Jubiladas y Jubilados del SAS considera “imprescindible” reforzar la Atención Primaria, así como mejorar la transparencia de los datos de accesibilidad y adoptar medidas que permitan garantizar unos tiempos de respuesta “compatibles con una atención sanitaria pública de calidad”.

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud y Consumo ha respondido que, como ya han indicado en anteriores ocasiones, "ignoramos de dónde han sacado los datos que presentan" y aseguran que “en ningún caso se ajustan a la realidad”.