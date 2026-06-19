Detenida una pareja que estaba al frente de un punto de venta de cocaína en Estepona

Una pareja ha sido detenida por estar presuntamente al frente de un punto de venta de cocaína en la localidad malagueña de Estepona.

Los detenidos, un hombre y una mujer, de 48 y 47 años, carecían de antecedentes penales y los investigadores los describen con un perfil de apariencia "sencillo". Estos utilizaban un garaje cerrado, ubicado en un parking comunitario de una urbanización, para guardar las sustancias estupefacientes.

Trabajaban en un garaje

Según han indicado desde la Policía Nacional, la configuración del parking en general y de la propia plaza cerrada dificultaron en gran medida las gestiones investigativas y de vigilancias, descubriendo además que el hombre usaba este habitáculo como morada.

La investigación, llevada a cabo por UDEV-Estupefacientes de la Comisaría Local de Estepona, confirmó las sospechas de los agentes al desmantelar un punto de venta de droga en un inmueble de la localidad, han indicado.

Más de 600 gramos de cocaína

En la entrada y registro se intervinieron 609 gramos de cocaína, distribuida en dos "rocas" y en mono dosis de un gramo y 0.5 gramos listas para su venta, así como útiles para su preparación y distribución.

Supuestamente, la investigada se encargaba de los aspectos de la venta, los posibles compradores contactaban con ella mediante llamadas telefónicas o por mensajería instantánea, desplazándose en una motocicleta o en su vehículo para efectuar las entregas.

Durante el registro practicado en el citado garaje, los agentes lograron intervenir 199 papelinas listas para su venta, además de 400 gramos de cocaína de gran pureza y dos básculas de precisión y una defensa extensible.