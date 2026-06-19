Francisco Salado apoya declarar el litoral ‘zona de especial singularidad’ por el narco

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, recibió este jueves en la sede de la institución provincial a representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y les respaldó en su demanda al Gobierno central para que el litoral andaluz sea declarado ‘zona de especial singularidad’ por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A la visita acudieron el presidente de esta organización, Francisco Benito; el secretario de Organización, Domingo Medina, y el de Comunicación, Antonio Fernández.

Una de las muchas actuaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico. / L.O.

Seguridad de los agentes

Salado mostró su disposición a colaborar con las necesidades que le trasladen desde la Comandancia de Málaga y escuchó la preocupación de la AEGC por la seguridad de los agentes ante el crecimiento del narcotráfico y de la violencia que conlleva.

Además, los miembros de la asociación incidieron en la urgencia de realizar inversiones en los acuartelamientos de la provincia y de construir nuevas instalaciones en municipios malagueños como Alhaurín de la Torre, Pizarra o Antequera.

La Asociación Española de Guardias Civiles también ha demandado al Gobierno central una mayor dotación de personal en las unidades de la Comandancia de Málaga para atender a la población de toda la provincia en sus 103 municipios y lamenta la «parálisis» en cuestiones de plantillas, inversiones en medios materiales e infraestructuras, falta de equiparación salarial o la falta de reconocimiento como profesión de riesgo.

Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

La última actuación relacionada con el narcotráfico en la provincia tuvo lugar precisamente este jueves, cuando la Guardia Civil detuvo en Mijas a un hombre reclamado en Dinamarca por su presunta relación con una red dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico en España mediante la compraventa de inmuebles y de licencias VTC . En la actuación, realizada en colaboración con la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de Dinamarca, se realizaron dos registros en los municipios de Benalmádena y Mijas.