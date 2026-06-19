Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputan a las hijas y a la secretaria de ZapateroOposiciones a Secundaria y FPMultan a una ambulancia de MálagaNiños hospitalizados solosRobo de viviendas por impresioningUD Almería-Málaga CFNuevo entrenador UnicajaForo Mediterráneo
instagramlinkedin

Seguridad

Francisco Salado apoya declarar el litoral ‘zona de especial singularidad’ por el narco

El presidente de la Diputación se reúne con representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles, que le trasladaron su preocupación por la seguridad de los agentes

Francisco Salado con los representantes de la AEGC, Francisco Benito, Domingo Medina y Antonio Fernández.

Francisco Salado con los representantes de la AEGC, Francisco Benito, Domingo Medina y Antonio Fernández. / LA OPINIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, recibió este jueves en la sede de la institución provincial a representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y les respaldó en su demanda al Gobierno central para que el litoral andaluz sea declarado ‘zona de especial singularidad’ por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A la visita acudieron el presidente de esta organización, Francisco Benito; el secretario de Organización, Domingo Medina, y el de Comunicación, Antonio Fernández.

Uno de los registros realizados en la operación. Golpe en la Costa del Sol a la financiación de un grupo de narcos almerienses

Una de las muchas actuaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico. / L.O.

Seguridad de los agentes

Salado mostró su disposición a colaborar con las necesidades que le trasladen desde la Comandancia de Málaga y escuchó la preocupación de la AEGC por la seguridad de los agentes ante el crecimiento del narcotráfico y de la violencia que conlleva.

Además, los miembros de la asociación incidieron en la urgencia de realizar inversiones en los acuartelamientos de la provincia y de construir nuevas instalaciones en municipios malagueños como Alhaurín de la Torre, Pizarra o Antequera.

La Asociación Española de Guardias Civiles también ha demandado al Gobierno central una mayor dotación de personal en las unidades de la Comandancia de Málaga para atender a la población de toda la provincia en sus 103 municipios y lamenta la «parálisis» en cuestiones de plantillas, inversiones en medios materiales e infraestructuras, falta de equiparación salarial o la falta de reconocimiento como profesión de riesgo.

Noticias relacionadas y más

Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

La última actuación relacionada con el narcotráfico en la provincia tuvo lugar precisamente este jueves, cuando la Guardia Civil detuvo en Mijas a un hombre reclamado en Dinamarca por su presunta relación con una red dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico en España mediante la compraventa de inmuebles y de licencias VTC . En la actuación, realizada en colaboración con la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de Dinamarca, se realizaron dos registros en los municipios de Benalmádena y Mijas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
  2. Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
  3. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  4. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  5. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  6. El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
  7. El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
  8. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa

Francisco Salado apoya declarar el litoral ‘zona de especial singularidad’ por el narco

Francisco Salado apoya declarar el litoral ‘zona de especial singularidad’ por el narco

Los vecinos de Pedregalejo vuelven a reclamar que su biblioteca abra 12 horas al día

Los vecinos de Pedregalejo vuelven a reclamar que su biblioteca abra 12 horas al día

El Ayuntamiento de Málaga vende un suelo para un hotel de cinco estrellas en la Térmica: el precio supera los 33 millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga vende un suelo para un hotel de cinco estrellas en la Térmica: el precio supera los 33 millones de euros

Felipe Romera, director general del PTA: "Málaga cada vez va a ser más global, pero no podemos dejar de ser una ciudad saludable"

Felipe Romera, director general del PTA: "Málaga cada vez va a ser más global, pero no podemos dejar de ser una ciudad saludable"

La Cámara de Comercio de Málaga reconoce el impulso exterior de las empresas malagueñas en la I Gala del Exportador

La Cámara de Comercio de Málaga reconoce el impulso exterior de las empresas malagueñas en la I Gala del Exportador

El esfuerzo de renta para comprar vivienda en los municipios aledaños a Málaga casi iguala ya al de la capital

El esfuerzo de renta para comprar vivienda en los municipios aledaños a Málaga casi iguala ya al de la capital

Rocío Blanco, consejera de Empleo: “Cuando empresas de todo el mundo eligen Andalucía para invertir su dinero es señal de que algo estamos haciendo bien”

Rocío Blanco, consejera de Empleo: “Cuando empresas de todo el mundo eligen Andalucía para invertir su dinero es señal de que algo estamos haciendo bien”

“No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”: Mamás en Acción llega al Materno Infantil de Málaga

“No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”: Mamás en Acción llega al Materno Infantil de Málaga
Tracking Pixel Contents