Grupo Nieto abre su tercer concesionario OMODA JAECOO en Málaga con la nueva apertura de Marbella
El grupo amplía su red en la provincia tras los concesionarios de Málaga capital y Vélez-Málaga, y acerca a la Costa del Sol toda la gama de ambas marcas desde su nuevo espacio en la calle Juan de la Cierva, 15
Grupo Nieto ha inaugurado oficialmente sus nuevas instalaciones de OMODA JAECOO en Marbella, el tercer punto de venta de ambas marcas que el grupo pone en marcha en la provincia de Málaga, tras los concesionarios ya operativos en Málaga capital y Vélez-Málaga. El nuevo establecimiento, situado en la calle Juan de la Cierva, 15, refuerza la presencia de OMODA JAECOO en la Costa del Sol y consolida la apuesta de Grupo Nieto por marcas tecnológicas en pleno crecimiento en el mercado español.
El acto de apertura, celebrado el pasado 18 de junio en las propias instalaciones, reunió a representantes de la marca, prensa local, clientes e invitados estratégicos en una jornada en la que se presentó el nuevo espacio y la propuesta de valor de OMODA JAECOO.
La ceremonia de inauguración de OMODA JAECOO en Marbella
Por parte de la marca asistieron Mario Riquelme, Dealer Network Development, y Alejandro Ruiz, Sales Regional Manager, quienes acompañaron a Grupo Nieto en este nuevo hito para la expansión de OMODA JAECOO en la Costa del Sol. En representación de Grupo Nieto estuvieron presentes Pedro Guirao, jefe de ventas de OMODA JAECOO Grupo Nieto, y Eloy Pareja, responsable de Unidad de Negocio en Grupo Nieto.
"Marbella es un mercado estratégico para nuestra marca, y contar con un socio como Grupo Nieto, con experiencia consolidada en la provincia, nos permite seguir acelerando nuestro crecimiento en la Costa del Sol”, declaró, por su parte, Alejandro Ruiz.
"Esta apertura refuerza nuestro compromiso con un cliente que busca movilidad, tecnología y diseño en un mismo vehículo. Con tres puntos de venta ya operativos en la provincia, OMODA JAECOO se consolida como una apuesta estratégica para Grupo Nieto”, añadió Eloy Pareja.
El nuevo concesionario de Marbella
Con este nuevo concesionario, los clientes de Marbella pueden ya conocer de cerca toda la gama OMODA JAECOO, recibir asesoramiento personalizado y probar los modelos disponibles. La apertura se suma a la red que Grupo Nieto ya opera en Málaga capital y Vélez-Málaga, ampliando así su cobertura territorial y su capacidad de servicio en toda la provincia.
OMODA y JAECOO continúan su expansión en España de la mano de grupos de distribución de referencia como Grupo Nieto, apoyando su crecimiento en una propuesta basada en el diseño, la tecnología y la eficiencia de su gama de vehículos.
Para más información
- Página web: https://gruponieto.es/centros/omoda-jaecoo-grupo-nieto-marbella/
- RRSS: Facebook | Youtube | Instagram | TikTok
- Teléfono: 662 35 58 25
- Ubicación: C. Juan de la Cierva, 15, 29603 Marbella, Málaga
- La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
- Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
- El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII
- La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales
- Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud
- El nuevo parque de bolas de más 3.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas este mes: con colchonetas, camas elásticas y atracciones para todas las edades