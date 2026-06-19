Málaga busca en Shangai abrir la puerta a nuevos vuelos directos con China

Málaga quiere ganar peso en el mercado asiático y, sobre todo, mejorar su conexión con China. Ese es uno de los objetivos de la visita realizada este mes a Shanghái por una delegación municipal, que ha mantenido reuniones con responsables de Juneyao Airlines, una de las principales aerolíneas privadas del país. De momento, no hay anuncios de nuevas rutas ni compromisos concretos, pero sí un intento de situar a la capital malagueña entre las ciudades europeas con opciones de captar futuros enlaces de larga distancia.

Para los malagueños, una conexión directa con China o con alguno de los grandes aeropuertos asiáticos supondría reducir escalas y tiempos de viaje, además de facilitar la llegada de turistas y viajeros de negocios procedentes de un mercado con gran capacidad de gasto, mientras que para el tejido empresarial facilitaría las relaciones comerciales con uno de los mayores mercados del mundo.

Mirando a uno de los grandes centros aéreos de Asia

La reunión con Juneyao Airlines sirvió para conocer los planes de expansión de la compañía y el papel que desempeña Shanghái como uno de los principales nodos de conexiones aéreas del continente. El Ayuntamiento trasladó su interés por estrechar la relación con operadores capaces de impulsar enlaces de larga distancia con Málaga, aunque por ahora esas conversaciones se encuentran en una fase preliminar.

Carlos Conde junto a autoridades de la aerolínea China / L.O.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales del país en tráfico internacional, pero sigue teniendo una asignatura pendiente en las conexiones directas con Asia. La apertura de nuevas rutas permitiría diversificar mercados y reducir la dependencia de los viajeros europeos.

La ciudad quiere reforzar su presencia en Asia

La agenda del viaje también incluyó encuentros con la Shanghai NGO Network for International Exchanges, una plataforma que reúne a organizaciones sociales, fundaciones e instituciones académicas chinas. El objetivo pasa por explorar posibles proyectos de colaboración en ámbitos como la cultura, la educación o el desarrollo sostenible.

Además, la delegación visitó la Comisión de Arbitraje de Shanghái (SHAC), una institución especializada en la resolución de conflictos empresariales que ya cuenta con una sede europea en Málaga. La apertura de esta oficina, impulsada junto a la Universidad de Málaga, busca convertir a la ciudad en un punto de referencia para las relaciones económicas y jurídicas entre Europa y Asia.

Más allá de los encuentros institucionales, la clave estará en comprobar si estos contactos se traducen en resultados tangibles. La posibilidad de contar con más conexiones aéreas, atraer inversiones o generar nuevas oportunidades empresariales es lo que podría acabar teniendo una repercusión directa para los ciudadanos.