Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor en MálagaDetenido por asalto a matrimonioCortes de tráfico en MálagaVuelos desde 12 eurosCae la venta de viviendasUD Almería-Málaga CFNuevo entrenador UnicajaReacciones a la declaración de Zapatero
instagramlinkedin

Homenaje

La Marcha Cobarde toma Málaga este sábado: un homenaje a Chiquito de la Calzada con humor, arte y mucho "fistro"

La iniciativa, que forma parte del Yellow Day de La Casa Amarilla, recorrerá el centro de Málaga desde el Llano de la Trinidad hasta la Plaza de la Constitución

Chiquito de la Calzada, en una de sus galas televisivas.

Chiquito de la Calzada, en una de sus galas televisivas. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga rendirá este sábado 20 de junio un homenaje tan singular como participativo a uno de sus grandes iconos populares. La Marcha Cobarde, una performance colectiva inspirada en Chiquito de la Calzada, recorrerá las calles del centro con una propuesta que mezcla arte, humor y memoria malagueña.

La iniciativa, impulsada por el colectivo artístico AndThe, forma parte del Yellow Day de La Casa Amarilla y servirá como cierre de ESTIVAL, la Muestra de Arte Postcontemporáneo de Málaga. La organización cuenta ya con más de 500 participantes inscritos y aspira a reunir hasta un millar de personas en una marcha abierta al público. Los interesados se podrán inscribir aquí.

Horario y recorrido de la Marcha Cobarde en Málaga

El desfile comenzará a las 19.30 horas en el Llano de la Trinidad, junto a la antigua Casa de Socorro, y finalizará en la Plaza de la Constitución, en pleno centro de Málaga. La organización recomienda a los participantes acudir una hora antes para facilitar la entrega de dorsales y la preparación previa de la marcha.

La propuesta está pensada como una acción festiva en la que el público no se limite a mirar, sino que forme parte del propio recorrido. La Marcha Cobarde quiere convertir las calles de Málaga en un gran homenaje popular al universo cómico de Chiquito de la Calzada, con guiños a su lenguaje, su gestualidad y su manera irrepetible de entender el humor.

Cómo participar en el homenaje a Chiquito de la Calzada

La inscripción para participar en la Marcha Cobarde es gratuita y puede realizarse a través del formulario habilitado por la organización. Quienes se apunten recibirán el llamado Carné de Cobarde, que dará acceso a un dorsal y a la fiesta final prevista tras el recorrido.

La indumentaria será de estilo libre, aunque siempre inspirada en el imaginario de Chiquito: corbatas, calvas, patillas, caretas y cualquier elemento que recuerde al humorista malagueño. El objetivo es crear una imagen colectiva reconocible, divertida y "chiquitesca", en la que cada participante aporte su propio guiño.

Málaga celebra el legado de Chiquito desde la calle y el arte

La Marcha Cobarde llega como una de las citas más llamativas del fin de semana en Málaga. Su planteamiento combina performance, participación ciudadana y homenaje popular a Chiquito de la Calzada, una figura que sigue formando parte de la memoria sentimental de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Con salida desde el Llano de la Trinidad y llegada a la Plaza de la Constitución, la marcha busca reivindicar desde la calle el legado del "fistro" más universal de Málaga. Una cita para caminar, reír y recordar a Chiquito con el mismo espíritu libre, absurdo y profundamente malagueño que marcó su carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  2. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  3. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  4. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
  5. Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII
  6. La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales
  7. Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud
  8. El nuevo parque de bolas de más 3.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas este mes: con colchonetas, camas elásticas y atracciones para todas las edades

La Marcha Cobarde toma Málaga: un homenaje callejero a Chiquito de la Calzada con humor, arte y mucho "fistro"

La Marcha Cobarde toma Málaga: un homenaje callejero a Chiquito de la Calzada con humor, arte y mucho "fistro"

Así es la casa en la que no se pasa calor: está hecha con cerámica y puedes visitarla en la Universidad de Málaga

Así es la casa en la que no se pasa calor: está hecha con cerámica y puedes visitarla en la Universidad de Málaga

Grupo Nieto abre su tercer concesionario OMODA JAECOO en Málaga con la nueva apertura de Marbella

Arias lanza una mantequilla de cabra artesanal elaborada en Ronda

Arias lanza una mantequilla de cabra artesanal elaborada en Ronda

Uno de cada cinco pacientes no consigue cita en Atención Primaria cuando la solicita: estos son los centros con más demora en Málaga

Uno de cada cinco pacientes no consigue cita en Atención Primaria cuando la solicita: estos son los centros con más demora en Málaga

Málaga busca en Shangai abrir la puerta a nuevos vuelos directos con China

Málaga busca en Shangai abrir la puerta a nuevos vuelos directos con China

Detenida una pareja que estaba al frente de un punto de venta de cocaína en Estepona

Detenida una pareja que estaba al frente de un punto de venta de cocaína en Estepona

El espectáculo de "Kurios: Gabinete de curiosidades" abre las puertas de su universo en Málaga con una exposición que permite descubrir la magia más allá del escenario

El espectáculo de "Kurios: Gabinete de curiosidades" abre las puertas de su universo en Málaga con una exposición que permite descubrir la magia más allá del escenario
Tracking Pixel Contents