La Marcha Cobarde toma Málaga este sábado: un homenaje a Chiquito de la Calzada con humor, arte y mucho "fistro"

Málaga rendirá este sábado 20 de junio un homenaje tan singular como participativo a uno de sus grandes iconos populares. La Marcha Cobarde, una performance colectiva inspirada en Chiquito de la Calzada, recorrerá las calles del centro con una propuesta que mezcla arte, humor y memoria malagueña.

La iniciativa, impulsada por el colectivo artístico AndThe, forma parte del Yellow Day de La Casa Amarilla y servirá como cierre de ESTIVAL, la Muestra de Arte Postcontemporáneo de Málaga. La organización cuenta ya con más de 500 participantes inscritos y aspira a reunir hasta un millar de personas en una marcha abierta al público. Los interesados se podrán inscribir aquí.

Horario y recorrido de la Marcha Cobarde en Málaga

El desfile comenzará a las 19.30 horas en el Llano de la Trinidad, junto a la antigua Casa de Socorro, y finalizará en la Plaza de la Constitución, en pleno centro de Málaga. La organización recomienda a los participantes acudir una hora antes para facilitar la entrega de dorsales y la preparación previa de la marcha.

La propuesta está pensada como una acción festiva en la que el público no se limite a mirar, sino que forme parte del propio recorrido. La Marcha Cobarde quiere convertir las calles de Málaga en un gran homenaje popular al universo cómico de Chiquito de la Calzada, con guiños a su lenguaje, su gestualidad y su manera irrepetible de entender el humor.

Cómo participar en el homenaje a Chiquito de la Calzada

La inscripción para participar en la Marcha Cobarde es gratuita y puede realizarse a través del formulario habilitado por la organización. Quienes se apunten recibirán el llamado Carné de Cobarde, que dará acceso a un dorsal y a la fiesta final prevista tras el recorrido.

La indumentaria será de estilo libre, aunque siempre inspirada en el imaginario de Chiquito: corbatas, calvas, patillas, caretas y cualquier elemento que recuerde al humorista malagueño. El objetivo es crear una imagen colectiva reconocible, divertida y "chiquitesca", en la que cada participante aporte su propio guiño.

Málaga celebra el legado de Chiquito desde la calle y el arte

La Marcha Cobarde llega como una de las citas más llamativas del fin de semana en Málaga. Su planteamiento combina performance, participación ciudadana y homenaje popular a Chiquito de la Calzada, una figura que sigue formando parte de la memoria sentimental de la ciudad.

Con salida desde el Llano de la Trinidad y llegada a la Plaza de la Constitución, la marcha busca reivindicar desde la calle el legado del "fistro" más universal de Málaga. Una cita para caminar, reír y recordar a Chiquito con el mismo espíritu libre, absurdo y profundamente malagueño que marcó su carrera.