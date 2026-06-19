Protesta
El Molinillo se cansa del botellón: vecinos combaten con agua los orines y el escándalo en la calle
Los vecinos utilizan mangueras y agua desde las ventanas para repeler a los jóvenes que se concentran y orinan en la vía pública.
Efe
Vecinos del barrio de El Molinillo de Málaga espantan con chorros de agua de una manguera en la calle o desde las ventanas a los jóvenes que se concentran de forma masiva en la zona, algunos de los cuales orinan en plena vía pública con la consiguiente molestia que origina este comportamiento.
Una de las afectadas, Antonia Muñoz, del barrio de El Molinillo, ha explicado a EFE que en el Pasaje de la Menta se reúne un gran número de jóvenes, que orinan en su propio portal y que, cuando le reprochan la acción, se enfrentan y les amenazan.
La Policía no atiende sus protestas
Se queja de que la Policía no atiende sus protestas y asegura haber preparado una manguera para intentar disuadir a los concentrados echando agua desde la azotea este sábado, a la vez que explica que esas situaciones desagradables suelen coincidir con actos festivos de algunas cofradías con sedes cercanas.
Según Muñoz, algunos jóvenes incluso se suben al exterior de algunos vehículos que circulan por la zona, con el evidente peligro, y el vecindario se plantea acudir a protestar al pleno del Ayuntamiento.
Denuncia colectiva
Por su parte, Luisa, otra afectada, ha precisado a EFE que han barajado efectuar una denuncia colectiva por estos "escándalos" que suceden con jóvenes, algunos menores de edad, que hacen 'botellón' en las zonas de calle Alta, Pasaje de la Menta y calle Parra.
Asimismo, ha lamentado que la Policía no interviene pese a los avisos de los vecinos, molestos con los hechos, lo que los encrespa aún más.
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