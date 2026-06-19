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La Aemet avisa de la primera ola de calor en Málaga: calor sofocante, calima y hasta 40 grados

Además del calor, la Agencia también prevé la llegada de calima, nubosidad de evolución y posibles tormentas aisladas en zonas de sierra

Turistas en Málaga un día de calor.

Turistas en Málaga un día de calor. / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Calor sofocante. Así será el tiempo en Málaga durante los próximos días. La provincia se prepara para la primera ola de calor del verano, con máximas que podrían rondar los 40 grados en algunas localidades malagueñas.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que "las temperaturas serán muy altas de forma persistente". Además del calor, la Aemet también prevé la llegada de polvo en suspensión, calima, nubosidad de evolución y posibles tormentas aisladas en zonas de sierra.

En la capital malagueña, las máximas ya no bajarán de los 30 grados. De hecho, conforme avance la semana, los termómetros irán subiendo hasta rondar los 32 grados el sábado. El domingo, jornada en la que comienza oficialmente el verano, Málaga podría alcanzar los 34 grados, en un día marcado por el sol y el calor.

"Hará más calor de lo normal en la provincia de Málaga entre mañana y el martes, con temperaturas significativamente superiores a lo habitual para esta época del año", señala Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

Coín, Antequera y Ronda rozarán los 40 grados

La situación será aún más intensa en el interior de la provincia, donde varios municipios volverán a convertirse en auténticos hornos. Aunque el lunes 22 podrían registrarse ligeros ascensos, el calor más intenso llegará a partir del martes.

En Coín y Antequera, el fin de semana se espera un repunte de las temperaturas, con máximas de hasta 36 grados. El calor irá a más a partir del martes, cuando los termómetros podrían dispararse hasta los 38 grados.

En Ronda, los termómetros subirán el sábado hasta los 35 grados. El domingo bajarán ligeramente, hasta los 34, para volver a repuntar el lunes, con máximas de entre 35 y 36 grados.

La Axarquía también vivirá jornadas plenamente veraniegas, aunque sin alcanzar los valores más extremos previstos para el interior. En Vélez-Málaga, las máximas se moverán entre los 32 y los 33 grados durante el fin de semana.

Noches tropicales en la costa de Málaga

El calor también se notará de noche. Las mínimas se situarán en torno a los 20 grados en las localidades del interior y alrededor de los 22 grados en la franja litoral, por lo que se esperan noches tropicales en buena parte de la provincia.

El calor ha llevado a la Aemet a activar avisos amarillos y naranjas en 13 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. En Málaga, por ahora, no habrá avisos activos por altas temperaturas, aunque sí se han previsto en provincias como Sevilla, Córdoba y Jaén.

¿Cuándo acabará el calor?

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el escenario más probable es que a partir del miércoles 24 las temperaturas comiencen a descender de forma ligera. Aun así, se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que por ahora pueda determinarse con precisión el final del episodio.

Calima y posibles tormentas

El calor coincidirá con la llegada de calima y polvo en suspensión. La Aemet también advierte de posibles tormentas aisladas en zonas de la sierra andaluza. Esta situación estará favorecida por una dorsal situada sobre el golfo de Génova y por el descuelgue de una DANA al oeste de la Península Ibérica a partir del domingo 21.

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Aviso para personas vulnerables

Con este escenario, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, como mayores o personas con enfermedades cardiovasculares. Las noches también serán muy cálidas en amplias zonas, lo que dificultará el descanso.

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