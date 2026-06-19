Piden la retirada del ERE de Magnific (antes Freepik): "Una empresa que lidera la revolución de la IA no puede dejar en la calle a un tercio de su plantilla"

El sindicato CCOO ha reclamado este viernes la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa tecnológica malagueña Magnific (antes Freepik), dirigida por Joaquín Cuenca, y que afecta a 111 trabajadores, lo que supone alrededor de un tercio de su plantilla en España (actualmente son cerca de 340 emmpleados, de los que 250 están en Málaga). "Una empresa que lidera la revolución de la IA no puede dejar en la calle a un tercio de su plantilla", ha comentado el responsable del Sector Técnico del sindicato CCOO Servicios en Málaga, Antonio Campano.

La central sindical considera que este ERE refleja una "grave falta de previsión" en la gestión del cambio de modelo de negocio.

"La compañía Freepik se ha presentado como referente de la revolución de la IA y ha impulsado su nueva identidad corporativa bajo la marca Magnific, pero esa estrategia debería haberse acompañado de una planificación que evitara llegar a la destrucción de empleo", ha afirmado Campano, que lamenta que "una vez más, sean las personas trabajadoras quienes asuman el coste de decisiones estratégicas en las que no han participado".

"Detrás de cada puesto afectado hay una persona"

La sección sindical de CCOO en la empresa recuerda que "detrás de cada puesto afectado hay una persona y, en muchos casos, una familia". CCOO exige que cualquier proceso de ajuste se gestione con la dignidad y el respeto que merecen unos profesionales que han contribuido a convertir a esta compañía en una de las plataformas de inteligencia artificial generativa más relevantes de Europa con su principal sede en Málaga. “Este expediente no puede gestionarse como un mero ejercicio de reducción de costes” concluye Campano.

El sindicato también señala que, según la información pública de la que dispone, la compañía (fundada en 2010 por Joaquín Cuenca y por los hermanos Alejandro y Pablo Blanes Sánchez) mantiene su actividad y su contratación en otras sedes fuera de España como San Francisco (Estados Unidos) y otras ubicaciones internacionales. Por ello, solicita a la dirección de la compañía "datos desagregados" sobre la evolución del empleo en el conjunto de la compañía y exige que "se acredite si la reducción en España se produce en paralelo a la creación o el mantenimiento de puestos equivalentes en otras ubicaciones".

Joaquín Cuenca, CEO y cofundador de Magnific (antes Freepik). / Álex Zea

CCOO señala que la plantilla en España "se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos años a través de bajas no cubiertas, salidas individuales y la no renovación de contratos temporales, sin que mediara un procedimiento formal de despido colectivo" y pide que se valore "el conjunto de este proceso y no solo la fase actual".

“No cuestionamos que el negocio haya evolucionado, pero exigimos que la empresa explore de forma efectiva la recolocación interna de las personas afectadas. Una compañía que dice apostar por el talento debe agotar primero todas las vías internas antes de plantear la salida de más de 100 profesionales", trasladan desde el sindicato.

Piden transparencia sobre el ERE de Magnific

CCOO recuerda que Magnific (antes Freepik) cuenta desde 2020 con el fondo EQT como accionista mayoritario. Reclama así a la dirección "plena transparencia" sobre las razones del expediente y exige "garantías" de que el empleo "no se vea condicionado por objetivos financieros ajenos a la actividad real de la empresa".

El sindicato afirma que acudirá al periodo de consultas "con la voluntad de negociar de buena fe", exigiendo la retirada del ERE y la apertura de un proceso "que explore todas las alternativas posibles antes de plantear la destrucción de empleo". "La defensa de cada puesto de trabajo es, y seguirá siendo, nuestra prioridad", concluye.