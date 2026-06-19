La playa de Málaga que 'The Times' ha destacado como una de las mejores de toda España: "Es perfecta para un día de relax junto al mar"

Una de las mejores playas de toda España está en Málaga. Así lo ha asegurado el diario británico 'The Times' en su publicación sobre las "28 mejores playas de España", entre las que ha destacado una de la Costa del Sol: la playa del Bajondillo, situada en Torremolinos.

"España cuenta con una cantidad excepcional de playas con bandera azul para que los turistas las exploren durante todo el año, muchas de ellas fuera de las rutas turísticas habituales. Estas son las mejores", ha señalado.

España lidera el ranking mundial de playas con bandera azul

Además, ha explicado que el país cuenta con 677 playas con bandera azul que incluyen desde playas vírgenes o dunas "prístinas" hasta cómodas playas urbanas.

"Con muchos kilómetros de costa española para elegir, nunca te faltarán opciones. Mejor aún, la gran mayoría de las playas españolas son limpias y seguras. El país cuenta actualmente con un impresionante 15% de todas las playas con bandera azul, lo que lo sitúa por delante de países como Grecia y Turquía en el ranking mundial de playas", ha recalcado.

El Bajondillo, una de las playas más conocidas de Torremolinos

Y entre estas playas que destacan por sus "animados" paseos marítimos urbanos repletos de chiringuitos o sus tramos de arena virgen, ha escogido uno de los litorales más transitados y reconocidos de Torremolinos, la playa del Bajondillo, situada entre la playa de La Carihuela y la de Playamar.

Bañistas en la playa del Bajondillo de Torremolinos / Jorge Zapata (EFE)

"La playa del Bajondillo es ideal para una escapada tradicional en la animada localidad costera de Torremolinos, en la Costa del Sol. Se encuentra a tan solo media hora en coche al sur de Málaga y tiene menos de un kilómetro y medio de longitud", ha señalado la publicación.

Chiringuitos, tumbonas y ambiente familiar en la Costa del Sol

De igual modo, ha recalcado que su paseo marítimo está "repleto" de bares de tapas y chiringuitos, mientras que la arena fina ofrece "filas ordenadas de tumbonas y sombrillas". "Es un lugar perfecto para un día de relax junto al mar", ha indicado.

"Las familias acuden en masa a esta playa por su zona de juegos infantiles, con una orilla poco profunda ideal para que los más pequeños chapoteen. También se puede disfrutar de las olas en moto acuática, kayak o hidropedal", ha asegurado sobre esta playa de arena fina y oscura que tiene menos de un kilómetro y medio de extensión y 40 metros de ancho en la que el oleaje suele ser moderado.

Al encontrarse en el corazón de Torremolinos, esta playa urbana se ha convertido en una de las más concurridas de la Costa del Sol, además de una de las más valoradas por vecinos y turistas por su belleza y servicios.

El Tesorillo, la playa de Almuñécar destacada por The Times

Y para quienes deseen buscar otros arenales andaluces, pero sin tener que hacer largos trayectos en coche, 'The Times' también ha destacado dos playas de Granada en el ránking de las mejores del país.

Entre ellas se encuentra la playa de El Tesorillo, situada en Almuñécar, de la que ha afirmado: "Hace honor a su nombre".

Playa de El Tesorillo, en Granada / Diputación de Granada

Sardinas a la brasa y vistas junto al mar en Granada

"Este tramo de arena y guijarros de 75 metros, flanqueado por dos promontorios rocosos, es un lugar muy apreciado por las familias por sus aguas tranquilas, ideales para practicar snorkel, sus instalaciones limpias y sus vistas panorámicas que se extienden a lo largo de la costa hasta Motril, en las faldas de la Sierra de Lújar", ha señalado.

Además, ha recomendado acudir al Chiringuito Tesorillo, famoso por sus sardinas a la brasa, para disfrutar de su gastronomía y sus vistas a la antigua torre de vigilancia de la playa.

Cantarriján, una cala de la Costa Tropical en Maro-Cerro Gordo

El otro litoral escogido por 'The Times' de la provincia de Granada es la playa de Cantarriján, localizada en La Herradura, en el municipio de Almuñécar.

"La Costa del Sol, con Marbella como epicentro, suele acaparar toda la atención, pero la vecina Costa Tropical de Granada ofrece una alternativa menos turística para los amantes de la playa", ha señalado la publicación al respecto.

Tal y como ha recalcado, esta playa se encuentra enclavada en uno de sus rincones "más encantadores" de la zona, la reserva natural de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde "escarpados acantilados costeros se sumergen en aguas turquesas".

Una playa nudista histórica con chiringuitos y paddle surf

"Este par de calas de arena y guijarros plateados conforman una de las playas nudistas originales de Andalucía, aunque hoy en día atrae a un público diverso", ha indicado.

Playa de Cantarriján, en Granada / Tripadvisor

El diario ha aconsejado a los posibles viajeros visitar el chiringuito La Barraca, ya que lo considera "ideal para disfrutar de unas gambas al ajillo con un tinto de verano después de un baño o una sesión de paddle surf".