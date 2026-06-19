La Policía Nacional detiene a un vecino de Málaga por el brutal asalto a un matrimonio suizo en una casa rural de Almería

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Málaga como presunto autor del brutal robo con violencia que sufrieron dos turistas suizos en la casa rural del municipio de Cuevas de los Úbeda (Almería) en la que pasaban unos días. Las víctimas, de avanzada edad, sufrieron importantes lesiones, sobre todo el hombre, que quedó inconsciente por un golpe en la cabeza y sufrió una fractura abierta en un brazo. La investigación ha culminado con el arresto del presunto agresor en el Aeropuerto de Madrid-Barajas justo antes de que cogiera un avión rumbo a Venezuela, su país de origen, con un Rolex que logró robar a las víctimas.

El presunto autor ha sido detenido justo antes de embarcar a un avión con destino a Venezuela, su país de origen

Los hechos se produjeron la tarde del pasado 6 de junio, cuando el matrimonio disfrutaba de unos días de descanso en una vivienda ubicada en un paraje rural de difícil acceso del pequeño municipio almeriense. Según las diligencias policiales, un varón llegó hasta la finca en un vehículo de alquiler, extrajo un arma corta simulada con la que amenazó y golpeó en la cabeza al matrimonio para exigirles la entrega de sus efectos personales. La agresión fue brutal. "El asaltante golpeó al anciano en la cabeza también con una botella de cristal y continuado la agresión mediante patadas, puñetazos y golpes con distintos objetos, incluso cuando ya se encontraba tendido en el suelo y sin posibilidad de defenderse", han explicado en un comunicado.

El Rolex recuperado. / L.O.

Violencia extrema

El arrestado, que destrozó los móviles de la pareja, también habría golpeado a la mujer cuando intentó proteger a su marido. El varón quedó inconsciente en la finca y su esposa lo arrastró hasta el interior de la casa para resguardarlo y después solicitar ayuda a pie. Como consecuencia de la paliza, el hombre sufrió una fractura abierta y desplazamiento del húmero izquierdo, un importante hematoma y edema en el brazo, heridas en la cabeza y contusiones. Tras recibir asistencia hospitalaria, la gravedad de su estado obligó posteriormente a trasladarlo hasta Suiza en un avión medicalizado. Su mujer también precisó atención médica por una herida inciso contusa en la región parietal que requirió varios puntos de sutura, además de diferentes contusiones en brazos y piernas. El autor, que llegó a registrar la vivienda, se apoderó de un Rolex, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, teléfonos móviles, joyas y las llaves del alojamiento.

Se fijó en el reloj en un encuntro previo

La Policía Nacional consiguió saber que el presunto agresor había pasado los días anteriores en una finca próxima a la ocupada por el matrimonio. Durante ese periodo llegó a coincidir en una ocasión con las víctimas, mostrado un interés especial por el reloj de alta gama que portaba el hombre. Los investigadores reconstruyeron los movimientos del sospechoso a partir de las primeras declaraciones de las víctimas y de varios testigos hasta identificar al sospechoso como un ciudadano de origen venezolano afincado en Málaga. Los agentes comprobaron que tenía numerosos antecedentes policiales por delitos violentos.

Avanzada la investigación, los policías averiguaron que el investigado pretendía abandonar de manera inminente el territorio nacional acompañado de su pareja y de sus hijos menores. El intercambio de información entre el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, el Grupo de Atracos de Málaga y el Grupo Operativo de Policía Judicial del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el sospechoso fue localizado el 10 de junio en la terminal aeroportuaria cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Caracas. Su mujer también ha sido arrestada por su presunta implicación en los hechos.

Recuperado el Rolex

Los agentes recuperaron entre sus pertenencias el Rolex sustraído al turista suizo, aunque también intervinieron otros tres relojes de alta gama, dos teléfonos móviles y distintas joyas de oro cuya titularidad y posible procedencia ilícita. El principal detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones, quien decretó su ingreso en prisión provisional. El Rolex ha sido entregado por el jefe provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Almería a una persona residente en España expresamente autorizada por su propietario.