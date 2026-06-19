El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta

El municipio malagueño de Alfarnate, declarado Pueblo Mágico de España por su belleza y su riqueza histórica, patrimonial, cultural y gastronómica, se llenará este sábado de degustaciones gratuitas, mercadillos y conciertos para celebrar su mítico Día de la Cereza.

Esta iniciativa, que este año cumple su edición número 22, nació hace más de dos décadas con la intención de promocionar el trabajo de los agricultores locales y dar a conocer la calidad de esta fruta que se ha convertido en toda una seña de identidad de esta localidad de la Alta Axarquía y parte inherente de su historia, economía y paisaje.

La cereza, protagonista de una fiesta con tradición en la Axarquía

Con las cerezas como eje principal del programa, Alfarnate contará con todo tipo de actividades culturales, actuaciones y propuestas para todas las edades para conmemorar una de sus tradiciones más arraigadas y una de las fechas más esperadas del calendari malagueño.

Para este XXII Día de la Cereza, la localidad ha preparado un completo programa que comenzará a las 12.00 horas con la apertura de su mercado en el Polideportivo Municipal.

En este lugar, los asistentes podrán visitar sus puestos y adquirir y probar las mejores cerezas, así como otros productos de la localidad, como pan, dulces, hortalizas o aceite.

Gazpacho, catana y música en directo en Alfarnate

La agenda de actividades continuará a las 12.30 horas con el saludo y bienvenida a los asistentes a cargo del alcalde del municipio, Juan Jesús Gallardo, tras lo que se producirá, a las 13.30 horas, uno de los momentos más esperados de la jornada, la degustación de gazpacho y catana, una variante más espesa del salmorejo típico de esta localidad.

De igual modo, a las 14.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la mejor música y bailes amenizados por la Orquesta New Velada.

Concurso de tiro de hueso y cierre festivo del Día de la Cereza

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se producirá otro de los hitos más singulares y divertidos de esta fiesta, su conocido Concurso de tiro de hueso de cereza.

Y para poner el broche de oro a esta celebración, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de los músicos locales Dj Forever y Dj Bigotes desde las 18.00 horas.

"Será una jornada llena de tradición, gastronomía, música, cultura y actividades para disfrutar en familia, poniendo en valor uno de los productos más emblemáticos de nuestro municipio: la cereza de Alfarnate", ha recalcado el Ayuntamiento sobre esta festividad que busca honrar a una de sus principales señas de identidad.