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Accidente

Seis heridos, tres de ellos menores, por la colisión de dos turismos en la A-7 a la altura de Estepona

El accidente fue registrado antes de las 22.30 horas del jueves en el kilómetro 1066 de la A-7 en dirección a Algeciras

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo).

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

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Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Un accidente de tráfico en la provincia de Málaga ha dejado seis heridos, tres de ellos menores.

El siniestro fue registrado en la A-7, a su paso por Estepona, antes de las 22.30 horas del pasado jueves. Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 1066, sentido Algeciras. Según explican desde el 112, el suceso se produjo por la colisión de dos turismos.

Varias llamadas alertaron del suceso a la sala coordinadora, desde donde movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de mantenimiento de la vía.

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Los sanitarios evacuaron al Hospital Costa del Sol a los heridos, que se tratan de tres menores, dos de once y uno de 12, dos mujeres de 37 y 34 años y un hombre de 29.

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