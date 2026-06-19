Los vecinos de Pedregalejo vuelven a reclamar que su biblioteca abra 12 horas al día

En abril de 2017, todos los grupos políticos en el Ayuntamiento aprobaron una moción del PSOE para instar al equipo de gobierno a ampliar a 12 horas el horario de tres bibliotecas municipales: Bernabé Fernández-Canivell (Pedregalejo), José Moreno Villa (Churriana), y Dámaso Alonso (Jardín de Málaga), «cuando sea técnicamente posible».

Nueve años después, la moción solo se ha cumplido con la biblioteca de Churriana.

En la actualidad, de las 19 bibliotecas de la red municipal, solo cinco ofrecen jornada continua de 9 a 21 horas; en concreto, la Miguel de Cervantes (Bailén-Las Chapas), Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero), la ya mencionada José Moreno Villa (Churriana), Vicente Espinel (Puerto de la Torre) y Mercedes Formica (El Limonar), inaugurada el pasado mes de mayo.

La biblioteca de Pedregalejo, cuyo nombre, escogido por los vecinos, homenajea al impresor de la Generación del 27, solo abre dos tardes a la semana y el resto de las mañanas 4,5 horas (y 5 horas los sábados).

La biblioteca Bernabé Fernández-Canivell de Pedregalejo, en 2011, cuando se inauguró. / CARLOS CRIADO

«Es una reclamación constante de la asociación de vecinos y una necesidad para el barrio», recuerda a La Opinión la presidenta vecinal Gema Delgado, que explica que está preparando un escrito para el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, en el que volverá a reclamar las 12 horas. «Tenemos que luchar por conseguirlo», recalca.

Hace 11 años, en 2015, la asociación de vecinos ya envió una carta al entonces concejal, Julio Andrade, pidiendo lo mismo; entre otros argumentos, por «una elevada población universitaria existente en el Distrito Este (...) con objeto de que estos estudiantes dispongan de mayor número de horas de apertura».

La cuarta biblioteca de Málaga en número de préstamos

La petición, recuerda el también dirigente vecinal Adolfo García, se apoya en el éxito que la biblioteca ha tenido en el barrio desde su inauguración en 2011, costeada con los fondos del plan FEIL, en plena crisis económica.

El éxito se refleja además en los datos: Pese a que no abre 12 horas, «la de Pedregalejo fue la cuarta en préstamos y la quinta en visitas de toda Málaga», resalta Adolfo García.

Detalle del interior de la biblioteca de Pedregalejo, en 2018. / GREGORIO TORRES

Además, como él mismo recordaba a La Opinión en 2018, el contar con una biblioteca en Pedregalejo ha sido una de las reclamaciones más antiguas de los vecinos. «Desde que se crea la asociación en 1976 planteamos una pequeña biblioteca»; de hecho, los vecinos la montaron en un desaparecido colegio, en el mismo sitio donde hoy se levanta la biblioteca, con libros aportados por la Diputación.

Las dudas iniciales

La reclamación de una biblioteca municipal en toda regla no se produjo hasta 1996.

Adolfo García recuerda las dudas que tuvo el Consistorio con respecto a su viabilidad: «No es una crítica, es que el Ayuntamiento no veía que en esta zona, y con la población que había, hiciera falta una biblioteca. Nosotros insistimos, y hoy es un centro cultural muy importante para el barrio y más allá, porque abarca mucho más que Pedregalejo. Además, se ha convertido en un espacio fundamental, sobre todo en época de estudio», defiende.

Vecinos y dirigentes vecinales de Pedregalejo, a pocos días de la inauguración de la biblioteca, en 2011. / CARLOS CRIADO

La asociación, que aprovecha para desear el pronto restablecimiento del expresidente vecinal Antonio Delgado, gran defensor de la biblioteca y presidente de una veterana tertulia del barrio, pide al Ayuntamiento que «reconsidere» su postura y, si no de manera inmediata, «que haga que las 12 horas sean una realidad lo antes posible», destaca Adolfo García.

Respuesta municipal

Fuentes municipales respondieron que «las nuevas plazas que se han creado desde el área se han destinado a cubrir las necesidades de las ya existentes, y las nuevas bibliotecas que se han puesto en servicio en este tiempo». Los vecinos tendrán que seguir esperando.