La venta de vivienda en Málaga sigue cayendo en 2026 pese al repunte de abril: "Ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso"

La compraventa de viviendas ha repuntado ligeramente en el mes de abril en Málaga con 2.825 operaciones (frente a las 2.768 del año pasado), lo que no evita que el primer cuatrimestre de 2026 haya cerrado con un descenso general de operaciones, algo que el sector está vinculando a las crecientes dificultades de los compradores para acceder a la vivienda ante los altos precios y el repunte del Euríbor. Los datos de enero a abril, publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan un total de 11.662 compraventas en la provincia, lo que supone una bajada del 6,8% en relación al mismo periodo de 2025. La actividad en el mercado inmobiliario sigue siendo grande, pero el número de operaciones baja.

Por provincias, Madrid (25.457), Barcelona (25.617), Alicante (16.815) y Valencia (13.092) lideran la clasificación de ventas en el primer trimestre del ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Por segmentos de mercado, la provincia malagueña acumula en este 2026, de enero a abril, un total de 7.661 operaciones de viviendas usadas (un 7,5% menos que el año anterior) y otras 4.001 de nueva construcción (un 5,5% menos que el año anterior).

En el caso de la vivienda nueva, Málaga es la tercera provincia que más vende de España en lo que llevamos de 2025, únicamente por detrás de Madrid (5.423) y Barcelona (5.272), y por delante de Alicante (3.114) y Sevilla (2.791), según el INE.

Viviendas en construcción en la zona oeste de Málaga capital. / L. O.

Datos de venta de vivienda en España: también descensos

En España, la compraventa de viviendas registró caídas en el primer cuatrimestre de 2026 negativo con 231.714 operaciones registradas y un descenso interanual del 2,4%.

Tanto la vivienda nueva (51.896) como la usada (179.818) han experimentado descensos, del 4,1% y del 1,9%, respectivamente, según el INE.

Los datos apuntan a que el mercado residencial está entrando en una fase de "estabilización ligeramente a la baja" tras un 2025 que fue de récord.

"La vivienda ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso gran parte de la demanda"

Según el portavoz del portal Idealista, Francisco Iñareta, la nueva caída en el número de operaciones de compraventa "viene a reforzar lo que desde hace algunos meses ya viene comentando el sector y es que el mercado parece que se sitúa al menos en un punto de inflexión".

"Este dato viene a sumarse a otros que manejamos, como la recuperación de la oferta y el aumento de los anunciantes que rebajan sus expectativas. La vivienda ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso gran parte de la demanda y el encarecimiento de la financiación complica aún más sus posibilidades. En esta situación, parece claro que nos encaminamos a un escenario de estabilización de los precios", opina.

El director de estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, afirma que la actividad continúa en niveles elevados, pero la evolución interanual muestra "una progresiva pérdida de intensidad, sobre todo por el efecto comparación con meses excepcionalmente fuertes".

Una mujer pasa por delante de un escaparate con los anuncios de una inmobiliaria. / L. O.

"De cara a los próximos meses, el principal factor a vigilar será la evolución de la financiación. El reciente cambio de rumbo del BCE, que ha vuelto a elevar los tipos de interés por primera vez en tres años, ya está teniendo reflejo en el repunte del Euríbor, lo que previsiblemente encarecerá las nuevas hipotecas y podría moderar parte de la demanda", comenta el director de estudios del portal Pisos.com, Ferran Font.

A ello se suma un problema estructural que seguirá condicionando el mercado: la persistente falta de oferta disponible. "Todo ello dibuja un escenario de elevada actividad, pero con un crecimiento cada vez más contenido y una tendencia hacia la normalización del mercado", añade.