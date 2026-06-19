Vuelos desde Málaga por 12 euros: Vueling lanza una oferta para viajar este otoño

Planear una escapada puede ser una de las mejores formas de celebrar el día más feliz del año. Coincidiendo con el Yellow Day, que se celebra este 20 de junio, Vueling ha lanzado una promoción especial con vuelos desde Málaga a partir de 12 euros por trayecto para viajar durante el próximo otoño.

La oferta incluye descuentos de hasta el 25% y estará disponible hasta el 21 de junio a través de la web de Vueling y de los canales habituales de venta de la compañía. Los billetes permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026, una ventana pensada para quienes quieran organizar con antelación sus próximas escapadas.

Escapadas desde Málaga para alargar el verano

Entre las opciones incluidas en la promoción figuran destinos pensados para quienes quieran seguir disfrutando del sol y del mar cuando el verano ya haya terminado. Vueling ofrece vuelos desde 12 euros por trayecto a lugares como Ibiza, Palma de Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura, alternativas ideales para prolongar la sensación de vacaciones durante el otoño.

La campaña también abre la puerta a escapadas internacionales desde Málaga. La aerolínea incluye destinos europeos como Bruselas, Londres o Ámsterdam, con precios desde 22 euros por trayecto, propuestas que combinan cultura, gastronomía y planes urbanos para una escapada de varios días.

Destinos nacionales y europeos en la promoción de Vueling

Además de las islas y las grandes ciudades europeas, la promoción de Vueling por el Yellow Day incorpora destinos nacionales con una marcada oferta cultural y gastronómica. Entre ellos aparecen Santiago de Compostela o Bilbao, con vuelos desde 16 euros por trayecto.

Con esta campaña, la compañía busca incentivar las escapadas de otoño desde Málaga, una época en la que muchos viajeros aprovechan precios más bajos y menor saturación turística para descubrir nuevos destinos. La promoción estará activa solo durante unos días, por lo que los interesados deberán reservar antes del 21 de junio.