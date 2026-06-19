Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Biblioteca de PedregalejoPrimera ola de calorDetenido por asalto a matrimonioRenovación calle GenilCae la venta de viviendasUD Almería-Málaga CFNuevo entrenador UnicajaReacciones a la declaración de Zapatero
instagramlinkedin

Turismo

Vuelos desde Málaga por 12 euros: Vueling lanza una oferta para viajar este otoño

Coincidiendo con el Yellow Day, la compañía lanza descuentos de hasta el 25% para viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026,

Vueling lanza ofertas para viajar en otoño desde Málaga.

Vueling lanza ofertas para viajar en otoño desde Málaga. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Planear una escapada puede ser una de las mejores formas de celebrar el día más feliz del año. Coincidiendo con el Yellow Day, que se celebra este 20 de junio, Vueling ha lanzado una promoción especial con vuelos desde Málaga a partir de 12 euros por trayecto para viajar durante el próximo otoño.

La oferta incluye descuentos de hasta el 25% y estará disponible hasta el 21 de junio a través de la web de Vueling y de los canales habituales de venta de la compañía. Los billetes permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026, una ventana pensada para quienes quieran organizar con antelación sus próximas escapadas.

Escapadas desde Málaga para alargar el verano

Entre las opciones incluidas en la promoción figuran destinos pensados para quienes quieran seguir disfrutando del sol y del mar cuando el verano ya haya terminado. Vueling ofrece vuelos desde 12 euros por trayecto a lugares como Ibiza, Palma de Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura, alternativas ideales para prolongar la sensación de vacaciones durante el otoño.

La campaña también abre la puerta a escapadas internacionales desde Málaga. La aerolínea incluye destinos europeos como Bruselas, Londres o Ámsterdam, con precios desde 22 euros por trayecto, propuestas que combinan cultura, gastronomía y planes urbanos para una escapada de varios días.

Destinos nacionales y europeos en la promoción de Vueling

Además de las islas y las grandes ciudades europeas, la promoción de Vueling por el Yellow Day incorpora destinos nacionales con una marcada oferta cultural y gastronómica. Entre ellos aparecen Santiago de Compostela o Bilbao, con vuelos desde 16 euros por trayecto.

Noticias relacionadas y más

Con esta campaña, la compañía busca incentivar las escapadas de otoño desde Málaga, una época en la que muchos viajeros aprovechan precios más bajos y menor saturación turística para descubrir nuevos destinos. La promoción estará activa solo durante unos días, por lo que los interesados deberán reservar antes del 21 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  2. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  3. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  4. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
  5. Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII
  6. La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales
  7. Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud
  8. El nuevo parque de bolas de más 3.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas este mes: con colchonetas, camas elásticas y atracciones para todas las edades

Vuelos desde Málaga por 12 euros: Vueling lanza una oferta para viajar este otoño

Vuelos desde Málaga por 12 euros: Vueling lanza una oferta para viajar este otoño

Piden la retirada del ERE de Magnific (antes Freepik): "Una empresa que lidera la revolución de la IA no puede dejar en la calle a un tercio de su plantilla"

Piden la retirada del ERE de Magnific (antes Freepik): "Una empresa que lidera la revolución de la IA no puede dejar en la calle a un tercio de su plantilla"

La venta de vivienda en Málaga sigue cayendo en 2026 pese al repunte de abril: "Ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso"

La venta de vivienda en Málaga sigue cayendo en 2026 pese al repunte de abril: "Ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso"

El ‘mapa’ 3D con IA que ayuda a operar el cáncer renal en el Hospital Clínico de Málaga: más precisión y seguridad

El ‘mapa’ 3D con IA que ayuda a operar el cáncer renal en el Hospital Clínico de Málaga: más precisión y seguridad

La Policía Nacional detiene a un vecino de Málaga por el brutal asalto a un matrimonio suizo en una casa rural de Almería

La Policía Nacional detiene a un vecino de Málaga por el brutal asalto a un matrimonio suizo en una casa rural de Almería

La calle Genil se renovará durante cinco meses: nuevas aceras y mejora de las tuberías en Carretera de Cádiz

La calle Genil se renovará durante cinco meses: nuevas aceras y mejora de las tuberías en Carretera de Cádiz

El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta

El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta

La Aemet avisa de la primera ola de calor en Málaga: calor sofocante, calima y hasta 40 grados

La Aemet avisa de la primera ola de calor en Málaga: calor sofocante, calima y hasta 40 grados
Tracking Pixel Contents