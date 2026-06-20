Aviso a los malagueños por la ola de calor: estas son las recomendaciones de Junta para extremar la protección

Tras el aviso de la Aemet de la llegada de la primera ola de calor del año a Málaga, la provincia encara un fin de semana de altas temperaturas que requerirán protegerse de ellas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha precisado que Andalucía mantiene activo hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, "un dispositivo destinado a reducir el impacto del calor sobre la población y proteger especialmente a los colectivos más vulnerables", ha detallado.

Consejos de autoprotección

El consejero de Sanidad ha trasladado una serie de recomendaciones básicas de autoprotección a la ciudadanía.

"Es importante evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y, si hay que salir, hacerlo con la máxima protección", ha indicado.

En esta línea, Sanz ha concretado la importancia de utilizar ropa ligera y de colores claros, sombrero, gafas de sol y protección solar adecuada, mantener una correcta hidratación y consumir alimentos frescos, especialmente frutas. Es aconsejable también permanecer en lugares frescos y bien ventilados, además de evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Sanz ha animado a la ciudadanía a consultar la aplicación Salud Responde para conocer los niveles de riesgo para la salud en cada zona y acceder a información actualizada. Desde esta herramienta, además, el Servicio Andaluz de Salud realiza el seguimiento de pacientes especialmente vulnerables.

Protocolo andaluz de coordinación

Así, el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 tiene como objetivo "reducir el impacto del calor sobre la salud, especialmente en colectivos más vulnerables como las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, las embarazadas, los menores, las personas con trastornos de la memoria, quienes consumen alcohol o drogas, las personas que viven solas o los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre".

La estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo para la salud por exceso de temperatura, la identificación de los grupos de población más vulnerables y la coordinación entre administraciones y entidades para desarrollar medidas preventivas y de protección.

Para ajustar al máximo la valoración del riesgo para la salud, el protocolo incorpora las denominadas zonas de Meteosalud, áreas de predicción meteorológica de tamaño inferior a la provincia con características climáticas homogéneas, idénticas a las utilizadas por Aemet.

A partir de las temperaturas previstas para el día en curso y los dos días siguientes se establecen niveles de alerta según una temperatura umbral específica para cada zona. Este umbral se calcula mediante el análisis de la asociación entre mortalidad y temperatura.

En contexto, la Junta ha añadido que la activación de avisos meteorológicos por altas temperaturas y la previsión de una ola de calor no implican necesariamente el mismo nivel de riesgo para la salud en todas las zonas, puesto que ambos sistemas responden a criterios diferentes.

Atención a avisos de la Aemet

Los avisos de Aemet informan sobre fenómenos meteorológicos adversos y temperaturas extremas previstas, mientras que los niveles de riesgo para la salud tienen en cuenta cómo esas temperaturas pueden afectar a las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables.

En suma, ambos sistemas utilizan las mismas zonas meteorológicas de referencia, pero responden a criterios diferentes. Los niveles de Meteosalud incorporan el efecto acumulativo del calor sobre la salud y permiten anticipar medidas de prevención y seguimiento de las personas vulnerables.

Puntos de Andalucía de más calor

Andalucía registra hasta doce zonas en nivel amarillo de riesgo para la salud por altas temperaturas, algunas de las cuales podrían evolucionar a nivel naranja en función de las previsiones meteorológicas para los próximos días. Cerca de 3,5 millones de habitantes están expuestos actualmente a las altas temperaturas por estos niveles de riesgo en la comunidad autónoma, según los datos del sistema Meteosalud del Ministerio de Sanidad.

En concreto, las zonas de Meteosalud que presentan actualmente nivel amarillo son Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, en la provincia de Almería; Sierra y Pedroches y Campiña cordobesa, en Córdoba; Guadix y Baza, y la Costa granadina, en Granada; Sierra Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir, y Jaén capital y Montes de Jaén, en la provincia jiennense; y Sol-Guadalhorce, en Málaga.

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En Andalucía, del 11 de mayo al 14 de junio se han registrado en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía 427 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las cuales 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en atención hospitalaria.