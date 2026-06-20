Red criminal
Cae en Marbella la jefa en España de una red de blanqueo de Italia y Albania
Se estima que este circuito ilegal había logrado movilizar al año en Europa entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años
EP
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la denominada ‘célula ibérica’ de una red criminal dedicada a financiar y blanquear fondos de diversas organizaciones mafiosas de Italia y Albania, y han detenido a la responsable de dicha operativa, una ciudadana italiana.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, la red se dirigía desde un banco clandestino con base logística en Italia que gestionaba desde 2021 un ciudadano chino.
La estructura desactivada en España, y que dirigía desde Marbella una ciudadana italiana ya detenida, se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.
Entre 80 y 100 millones al año
En Italia se ha detenido a 40 personas y se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.
La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, se ha centrado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un ‘banco ilegal’ transnacional desde 2021.
El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado ‘hawala’, conocido en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’, que permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.
Cárteles peligrosos
Los clientes de este banco clandestino eran «peligrosos cárteles» de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia y la investigación ha revelado la participación, también, de organizaciones mafiosas en Italia.
En territorio español, la organización estaba coordinada por la denominada ‘célula ibérica’, dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recolectar dinero en efectivo para el banco clandestino.
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