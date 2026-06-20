Altercados
Detenido un hincha del Málaga CF por acceder La Rosaleda teniéndolo prohibido
El hincha, conocido por la Policía por su implicación en desórdenes públicos, accedió al recinto deportivo con una entrada válida tras serle vetado el acceso
Un hincha del Málaga CF ha sido detenido por la Policía Nacional por acceder al estadio de La Rosaleda de la capital malagueña teniéndolo prohibido por sentencia.
Detenido en Málaga CF-Las Palmas
El detenido se saltó dicha prohibición en el partido Málaga CF-Las Palmas, que correspondía a las semifinales de la fase final de ascenso a la primera división del fútbol español, el cual fue declarado de alto riesgo.
Durante el dispositivo policial llevado a cabo en este encuentro deportivo, el pasado día 10, efectuado por parte de diversas unidades de la Comisaría Provincial de Málaga, agentes pertenecientes a la Brigada de Información, integrados en dicho dispositivo, detectaron en las inmediaciones y en el interior de la Rosaleda al hincha. Se trata de un joven de 27 años que ya era conocido por los agentes.
Desde la Comisaría Provincial de Málaga afirman que el detenido "es ampliamente conocido por la Policía Nacional por su implicación en otros altercados", todos ellos relacionados con desórdenes públicos en el ámbito del fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación, por el cual cuenta con la prohibición de acceso a espectáculos deportivos dictada por la Audiencia Provincial de Málaga por sentencia firme en vigor.
Se le denegó la entrada y accedió por otra puerta
Los agentes llevaron a cabo un seguimiento discreto constatando el intento de acceso al estadio por la puerta cero, la cual requería identificación mediante abono, correspondiente a la grada de animación, y donde se ubican los miembros de la conocida hinchada malagueña. Al serle denegado el acceso, logró adentrarse en el estadio por otra puerta con una entrada válida.
Tras su localización, con el apoyo de las cámaras de la Unidad de Coordinación Operativa, este individuo permaneció ocupando una localidad durante la primera parte del encuentro.
Para evitar altercados en el campo, los agentes optaron por comunicar la presencia de este hombre a personal uniformado de la Unidad de Intervención Policial y le detuvo al finalizar el partido por un delito de quebrantamiento de condena.
Prohibido el acceso desde 2023
Precisamente, la prohibición que le impedía el acceso a estadios de fútbol tiene como origen su implicación, junto con otros radicales, en los disturbios acontecidos al término de un partido, el Málaga-Ibiza, en la última jornada de la Liga Smartbank, el 27 de mayo de 2023, donde se volcaron contenedores y se produjo el incendio de uno de ellos; así como desórdenes públicos, daños e incluso atentado a agentes de la autoridad.
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