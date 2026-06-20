Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despedida al Málaga CFUD Almería-Málaga CFTxus Vidorreta, nuevo entrenador UnicajaDetenido por agresión a una jovenAccidente en BenalmádenaCierran el Parque del Agua de la MisericordiaLaguna de SolivaJefa de una red de blanqueo
instagramlinkedin

Altercados

Detenido un hincha del Málaga CF por acceder La Rosaleda teniéndolo prohibido

El hincha, conocido por la Policía por su implicación en desórdenes públicos, accedió al recinto deportivo con una entrada válida tras serle vetado el acceso

Imagen de archivo de un dispositivo de la Policía Nacional por un partido de Málaga CF.

Imagen de archivo de un dispositivo de la Policía Nacional por un partido de Málaga CF. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Un hincha del Málaga CF ha sido detenido por la Policía Nacional por acceder al estadio de La Rosaleda de la capital malagueña teniéndolo prohibido por sentencia.

Detenido en Málaga CF-Las Palmas

El detenido se saltó dicha prohibición en el partido Málaga CF-Las Palmas, que correspondía a las semifinales de la fase final de ascenso a la primera división del fútbol español, el cual fue declarado de alto riesgo.

Durante el dispositivo policial llevado a cabo en este encuentro deportivo, el pasado día 10, efectuado por parte de diversas unidades de la Comisaría Provincial de Málaga, agentes pertenecientes a la Brigada de Información, integrados en dicho dispositivo, detectaron en las inmediaciones y en el interior de la Rosaleda al hincha. Se trata de un joven de 27 años que ya era conocido por los agentes.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga afirman que el detenido "es ampliamente conocido por la Policía Nacional por su implicación en otros altercados", todos ellos relacionados con desórdenes públicos en el ámbito del fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación, por el cual cuenta con la prohibición de acceso a espectáculos deportivos dictada por la Audiencia Provincial de Málaga por sentencia firme en vigor.

Se le denegó la entrada y accedió por otra puerta

Los agentes llevaron a cabo un seguimiento discreto constatando el intento de acceso al estadio por la puerta cero, la cual requería identificación mediante abono, correspondiente a la grada de animación, y donde se ubican los miembros de la conocida hinchada malagueña. Al serle denegado el acceso, logró adentrarse en el estadio por otra puerta con una entrada válida.

Tras su localización, con el apoyo de las cámaras de la Unidad de Coordinación Operativa, este individuo permaneció ocupando una localidad durante la primera parte del encuentro.

Para evitar altercados en el campo, los agentes optaron por comunicar la presencia de este hombre a personal uniformado de la Unidad de Intervención Policial y le detuvo al finalizar el partido por un delito de quebrantamiento de condena.

Noticias relacionadas y más

Prohibido el acceso desde 2023

Precisamente, la prohibición que le impedía el acceso a estadios de fútbol tiene como origen su implicación, junto con otros radicales, en los disturbios acontecidos al término de un partido, el Málaga-Ibiza, en la última jornada de la Liga Smartbank, el 27 de mayo de 2023, donde se volcaron contenedores y se produjo el incendio de uno de ellos; así como desórdenes públicos, daños e incluso atentado a agentes de la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  2. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  3. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  4. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
  5. El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
  6. Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII
  7. La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales
  8. Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud

Detenido un hincha del Málaga CF por acceder La Rosaleda teniéndolo prohibido

Detenido un hincha del Málaga CF por acceder La Rosaleda teniéndolo prohibido

Un herido tras salirse del arcén y volcar su vehículo en la A-7 a su paso por Benalmádena

Un herido tras salirse del arcén y volcar su vehículo en la A-7 a su paso por Benalmádena

El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi

El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi

Cae en Marbella la jefa en España de una red de blanqueo de Italia y Albania

Cae en Marbella la jefa en España de una red de blanqueo de Italia y Albania

La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que dejó inconsciente a una joven que rechazó abrazarlo y besarlo

Así luce la Línea Maginot de porquería junto a la Laguna de Soliva

Así luce la Línea Maginot de porquería junto a la Laguna de Soliva

El Molinillo se cansa del botellón: vecinos combaten con agua los orines y el escándalo en la calle

El Molinillo se cansa del botellón: vecinos combaten con agua los orines y el escándalo en la calle

Cierran el Parque del Agua de la Misericordia por casos de gastroenteritis en escolares

Cierran el Parque del Agua de la Misericordia por casos de gastroenteritis en escolares
Tracking Pixel Contents