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Accidente

Un herido tras salirse del arcén y volcar su vehículo en la A-7 a su paso por Benalmádena

El accidente, registrado sobre las 08.00 de este sábado en el punto kilométrico 1009, ha provocado retenciones

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo).

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un hombre ha resultado herido tras salirse del arcén y volcar su vehículo en Benalmádena. El suceso, registrado a las 08.00 de este sábado, se ha producido en la A-7, en el punto kilométrico 1008, sentido Cádiz.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, varias llamadas altertaron de un turismo que se encontraba boca abajo y del que estaba saliendo humo, por lo que el centro coordinador dio el aviso a la Guardia Civil, servicios sanitarios y bomberos.

A pesar de acudir los servicios sanitarios al lugar, el conductor del vehículo ha sido trasladado a un centro hospitalario por un familiar, según han explicado desde el 112.

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El incidente, que obligó a cortar el carril derecho de la citada vía, ha provocado retenciones desde el momento del suceso hasta las 09.30 horas. Actualmente, el tráfico ha sido reestablecido con normalidad tras la apertura del carril, según explican desde la Dirección General de Tráfico.

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