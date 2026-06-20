Huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad: 43.790 actos sanitarios suspendidos en Málaga esta semana

La última semana de huelga del 16 al 19 de junio ha supuesto la pérdida de 211.504 actos sanitarios en Andalucía con un impacto económico estimado de 28,64 millones de euros. En Málaga han sido 43.790 los actos suspendidos.

Tal y como ha informado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde que empezaron las huelgas contra Sánchez, en diciembre, en Andalucía se han suspendido más de 1,5 millones de actos sanitarios (una media de 60.000 actos diarios suspendidos, entre citas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas), con un impacto económico acumulado en las huelgas de casi 200 millones de euros (199,69 millones).

Sanz ha criticado hoy la actitud de la ministra Mónica Garcia que, ha recordado, “no ha tenido ni un segundo para dialogar y alcanzar un acuerdo que haya evitado las seis huelgas de médicos encadenadas contra el Estatuto Marco del Gobierno de Sánchez”.

Como ha asegurado Antonio Sanz, “el problema ha ido creciendo mes a mes, desde el pasado diciembre y, lamentablemente, las consecuencias las sufrimos todos".

El consejero ha añadido que “tenemos a la peor ministra de Sanidad de la historia de la democracia española. Es una pirómana de la sanidad pública, que está más centrada en su candidatura a las elecciones que en buscar soluciones”.

Por el contrario, ha defendido, “nosotros apoyamos a los médicos en sus reivindicaciones y, apostamos por el diálogo, algo que estamos aplicando en Andalucía”.

En su opinión, “Sánchez debe sentarse con los médicos, debe escucharlos y dialogar, debe poner fin a esta huelga que está perjudicando a los ciudadanos”. Porque, ha continuado, “en lugar de buscar consensos, la ministra de Sanidad ha preferido escurrir el bulto y responsabilizar a las comunidades autónomas”.

La ministra, ha dicho Antonio Sanz, “no quiere aceptar que el desarrollo del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios corresponde al Ministerio de Sanidad” por lo que “debe dimitir ya e imponerse una política de diálogo, como pide Andalucía, porque quienes sufren son los ciudadanos y los sistemas públicos de las comunidades autónomas”.

Por último, Antonio Sanz se ha preguntado cómo el PSOE puede asegurar que defiende la sanidad pública si “deja que se pierdan citas, operaciones y pruebas por no querer escuchar a sindicatos y comunidades". "Los socialistas y sus socios están destrozando la sanidad pública”, ha concluido.

Los médicos llevaron su protesta al Costa del Sol

Este miércoles, los médicos se concentraron frente al Hospital Universitario Costa del Sol para mostrar su rechazo al borrador del ministerio y exigir un Estatuto Propio.

El lunes pasado también tuvo lugar una gran manifestación en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, a la que se desplazaron casi un centenar de facultativos de Málaga.