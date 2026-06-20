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Crónicas de la ciudad

Así luce la Línea Maginot de porquería junto a la Laguna de Soliva

Mientras confiamos en que imperen el sentido común y el interés general y el Ayuntamiento frene la urbanización de la laguna, algo habrá que hacer con un creciente rastro de basuraleza junto a la avenida Escritor Antonio Soler.

La ‘basuraleza’ de la Laguna de Soliva llegaba esta semana a los pies de la avenida Escritor Antonio Soler.

La ‘basuraleza’ de la Laguna de Soliva llegaba esta semana a los pies de la avenida Escritor Antonio Soler. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Vivimos unos tiempos en los que, en Málaga, un Plan General de Urbanismo se considera, en la línea del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, un ordenamiento ‘líquido’, capaz de encogerse, estirarse o mutar como un camaleón.

Es precisamente esta cualidad ‘líquida’ de los planeamientos urbanísticos locales la que da esperanzas a muchos malagueños, que confían en que el Ayuntamiento de Málaga no cometa la insensatez de llenar de bloques y viales la Laguna de Soliva, como está planificado.

La Laguna de Soliva, esta semana.

La Laguna de Soliva, esta semana. / A.V.

Con la firme esperanza de que imperarán el sentido común y el interés general; mientras llega ese momento, en el perímetro de la laguna se ha formado una preocupante Línea Maginot de porquería. En concreto, se encuentra en la parte que linda con rauda avenida dedicada al escritor Antonio Soler.

Dos papeleras separadas por 200 metros

Tampoco ayuda que solo haya dos papeleras a cada extremo de la avenida, por la parte que da a la laguna. Las papeleras están separadas 200 metros casi exactos, y una de ellas en estado de dejar pronto este mundo.

En todo caso, los homínidos que desprecian los espacios públicos hasta convertirlos en estercoleros, tampoco es que vayan buscando papeleras como quien busca el centro de gravedad permanente de Battiato.

Papelera en un extremo de la avenida Escritor Antonio Soler, frente a la Laguna de Soliva.

Papelera en un extremo de la avenida Escritor Antonio Soler, frente a la Laguna de Soliva. / A.V.

Lo fascinante, desde el punto de vista burocrático, es que toda la ristra de mierda -con perdón- se extiende desde hace semanas en el límite entre el puro campo y la acera, donde, ahí sí, entra en juego la limpieza del Ayuntamiento.

La frontera entre la suciedad 'natural' y la limpieza urbana

Es terminar la acera, y la primera brizna de hierba seca ya luce con una bolsa de plástico, un trozo de poliespan o una lata arrugada y oxidada de cerveza.

Otro tramo de la avenida Escritor Antonio Soler, esta semana.

Otro tramo de la avenida Escritor Antonio Soler, en Soliva, esta semana. / A.V.

Hace bien Limasam en marcar límites, porque si no, el siguiente paso sería limpiar solares privados mugrientos. Otra cosa es que el Ayuntamiento debería obligar a la propiedad a ‘despiojar de porquería’ estos terrenos, porque, aunque un pequeño terraplén hace de ‘detente’, a la basura, en cuanto sopla el viento parte de esa porquería se revolea y cae en la laguna.

Ayer, junto a una botella de plástico y varios papeles espurreados a pocos metros del agua, hacía veloz mutis por el foro un conejo.

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Conociendo la marcha que tiene la burocracia, quizás lo más rápido sea organizar grupos de voluntarios, como los de la ONG Andalimpia, y limpiar por amor al arte, a Málaga y a la Naturaleza, este espacio al que le sentaría fatal una ración de bloques cebra o cualquier otra originalidad.

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