El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi

El único parque de atracciones de agua salada se encuentra en el municipio granadino de Almuñécar, a una hora de Málaga. Se trata de Aquatropic, un paraje con las mejores vistas del Mediterráneo al estar situado junto a la playa, sobre un acantilado.

Este recinto de ocio acuático abrió sus puertas por primera vez en 1988 y, desde entonces, se ha convertido en el pasatiempo favorito de las familias de toda la comunidad durante el verano.

Con una superficie de más de 33.600 metros cuadrados, este parque dispone de amplias zonas verdes, áreas de pícnic, zonas de sombra, bares y restaurantes, y multitud de piscinas y atracciones para todas las edades.

El único parque acuático andaluz con agua salada del mar

Pero lo que hace único a este recinto es el tipo de agua utilizada en sus atracciones y piscinas, pues se trata del único parque de toda la comunidad autónoma que utiliza agua salada del mar para sus infraestructuras, toboganes y actividades.

Un sello distintivo que, sumado a las impresionantes vistas del parque, su cercanía a la playa y su amplia variedad de toboganes, ha hecho que a este rincón granadino se desplacen cada día ciudadanos no solo de la provincia de Granada sino desde Málaga, Jaén o Almería, además de otros rincones de Andalucía.

Toboganes de adrenalina y atracciones para todas las edades en Granada

Todos ellos pueden disfrutar durante todo el verano de la quincena de atracciones para todas las edades que tiene Aquatropic, con iniciativas perfectas para los amantes de la adrenalina como los toboganes 'Zig-zag', en el que los usuarios darán "vueltas y vueltas desde lo más alto del parque", o el 'Kamikaze', con una intensa bajada llena de diversión y velocidad.

A estos se suman su 'Hidrotubo', en el que los visitantes deberán lanzarse "a oscuras" y recorrerán una enorme bajada en "tan solo tres segundos", los toboganes 'Gemelos', perfectos para "hacer una carrera acuática", o el 'Torbellino,' que ofrece los "giros más rápidos" en el descenso hacia el agua.

Montaña Tropical, Black Hole y zonas infantiles

Además, los visitantes pueden montarse en su 'Montaña Tropical', con cuatro pistas de toboganes, un tubo cerrado y un zigzag, así como las 'Pistas Blandas' o el 'Black Hole', un oscuro recorrido subido a un rosco.

Y para la diversión de los más pequeños, este parque dispone de instalaciones como el 'Lago Infantil', con mini pistas blandas y mini zigzag, la 'Torre del agua', con refrescantes juegos acuáticos para todas las edades, o el 'Chapoteo', donde podrán jugar con pistolas de agua, mangueras y chorros.

Piscina de olas, entradas y tarifas de Aquatropic

Entre las atracciones favoritas de las familias también destacan su lago cascada, su piscina de olas y su jacuzzi.

Las entradas para este parque se pueden adquirir en su página web por 25 euros la general, destinada a adultos y menores de más de 1,40 metros, por 17,50 euros la junior, para niños de entre 1,20 y 1,40 metros, y por 14 euros la tarifa para niños, de entre 0,95 y 1,20 metros.

Horario, servicios VIP y ubicación junto a la playa

Los seniors, de más de 65 años, deben abonar 17,50 euros, mientras que los mini, de hasta 0,95 metros, pueden entrar completamente gratis. El precio en taquilla aumenta 2 euros más en todas las categorías que la tarifa de la web.

De igual modo, este parque ofrece la posibilidad de alquilar sillas por 3 euros, hamacas por 5 euros, camas chill-outs por 22 euros y acceder a las zonas VIP de la piscina de olas y la piscina infantil por entre 50 y 80 euros.

Este parque situado en el Paseo Reina Sofía de Almuñécar, en plena línea de playa, se puede visitar de lunes a domingo en horario de 11.00 a 19.00 horas.