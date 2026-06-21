Antonio Carlos Rojas, el nuevo portavoz de Adelante Andalucía que recita comparsas carnavaleras a De la Torre

El Teatro Cervantes es trinchera para quienes acostumbran a declamar la política desde la tarima, pero Antonio Carlos Rojas entiende que el hábitat natural de las coplas carnavaleras también debe ser la militancia. Y él la ejerce en Adelante Andalucía desde que Teresa Rodríguez levantó a los andalucistas de la vigilia en 2019. Ha llegado a la redacción de La Opinión extrañado. Estar detrás de una nota de prensa no es lo mismo que defenderla. Y esta es la primera vez que su nombre sale en el periódico junto al cargo de "portavoz de Adelante Andalucía en Málaga". Acostumbra a protagonizar estas páginas como colaborador del carnaval. Su partido tiene sed de conquistas municipales y un número al alza de simpatizantes en la provincia desde que Luis Rodrigo se hiciera con uno de esos escaños decisivos para el PP de Juanma Moreno en la reválida de la mayoría absoluta. Antonio Carlos —que no se da la vuelta si por la calle lo llaman Antonio o Carlos, a secas— es un malaguita de cuna que nació en la barriada de Las Delicias y que se formó en Escuelas Ave María. Es padre, administrativo y autor de muchas comparsas. Su próximo reto es cantarle a Málaga desde la trinchera del arraigo.

¿Ya le ha cantado coplas a Francisco de la Torre?

Muchísimas. Llevo haciendo coplas desde que tenía ocho años. Y ahora tengo 51. Soy autor de carnaval y he escrito muchísimas. El carnaval es un periódico cantado, que decía David Delfín. Y yo no quería que se quedara solo en eso, en una canción, porque es frustrante cantar una copla y que lleguen unas municipales y siga ganado el PP. Siempre pienso: "¿Pero no estáis viendo lo que está haciendo? ¡Os lo estoy cantando!".

Trabaja en la administración y, hasta hace nada, le llevaba la comunicación a Luis Rodrigo. Ha pasado de llevar la prensa del partido a liderar la portavocía. ¿Cómo se fragua ese cambio?

Estábamos las andaluzas y me lo comentó Luis Rodrigo. "Carlos, ¿a ti te apetecería hacer esto?", me dijo. Yo no estaba creyendo porque de verdad que no estaba en mis planes, pero hombre, especial ilusión sí me hacía porque me gusta mucho reivindicar lo que yo creo que debería de ser Málaga. A mí lo que más me duele en el mundo es Málaga y Andalucía.

Tengo entendido que es de aquellos que siguieron la estela de Teresa Rodríguez.

Siempre había hecho política desde mi pequeña trinchera, que era el carnaval, porque siempre lo he visto como un arma arrojadiza para reivindicarme. Pero cuando llega el 15M, nace en mí esa inquietud por hacer política. Teresa Rodríguez despertó en mí lo que yo tenía guardado, ese andalucismo que estaba dormido y que fagocitó el PSOE en su día. A partir de ahí me hice simpatizante. Y en Málaga, cuando me enteré de que empezaba el partido, me hice militante hace ya cerca de 5 años.

Adelante Andalucía no ha conseguido "echar a las derechas" en la autonomía, pero si disputarle escaños decisivos. Uno de ellos en Málaga. Entiendo que presentaréis candidatos a la alcaldía en todos o casi todos los municipios de la provincia.

Las estructuras de Adelante Andalucía Málaga han ido creciendo tanto que ahora no te podría decir dónde nos vamos a presentar y dónde no, porque todavía estamos en un proceso de transformación. Pero bueno, nosotros en Mijas ya tenemos gente trabajando y vamos a abrirnos paso en Benalmádena, Fuengirola, Vélez, El Rincón... y vamos a intentar estar en Ronda.

La estrategia será apostar por los grandes municipios entonces.

Claro, sobre todo en municipios estratégicos de la costa, que es muy complicado entrar. Y en el interior, evidentemente, en Cártama. Vamos a intentar abrirnos a más pueblos. En todos, creo yo. Por lo menos lo vamos a intentar.

Adelante Andalucía quiere entrar en el Ayuntamiento de Málaga

¿Cuáles son los retos que tiene ahora Adelante Andalucía?

El reto ahora mismo es andar con pies de plomo, porque esta ha sido una ola que nos ha inundado a todos. Nosotros teníamos esperanza de que íbamos a meter un parlamentario por Málaga, pero todo esto en realidad nos ha pillado por sorpresa. Nuestro futuro más inmediato son las municipales. Adelante Andalucía quiere entrar en el Ayuntamiento de Málaga. Y creo que tenemos herramientas para hacerlo. La fuerza que tenemos hoy que no era la que teníamos hace un año. Entonces, el reto en la capital y en los pueblos sería entrar en el ayuntamiento. La fuerza de los pueblos es muy importante porque es lo que hace la estructura, la militancia y las bases de un partido. Y ya te digo, con esta ola de simpatizantes tenemos esperanza en que dentro de poquito tengamos algún alcalde.

¿Cuánto ha crecido la militancia de Adelante desde el 17 de mayo?

No podría darte los datos porque no llevo esa área, pero ha crecido un montón. Muchísimo, muchísimo. De vernos en la asamblea 20, nos juntamos el otro día en el parque de Teatinos cerca de 100 personas.

¿Y cuál es el perfil de esos nuevos militantes?

Hay muchísimos sanitarios, muchísimos profesores, y una base que se llama Arraigo, que son gente joven, que ha crecido también exponencialmente desde el 17M.

¿Cuándo sabremos quién es el nuevo candidato de Adelante que disputará la alcaldía a De la Torre?

Dentro de muy poquito sabremos. Ahora mismo soy el portavoz, pero no me decanto por ir en las listas, o por ser el cabeza de lista, eso lo tendrán que decidir los militantes. Me debo a la militancia y donde me ponga mi partido bien estará.

Pero le gustaría ser candidato...

Bueno, me hace ilusión ser de Adelante Andalucía, y me hace especialmente ilusión trabajar por este partido.

Para terminar, Antonio Carlos. De todas las comparsas que ha escrito, ¿cuál le dedicaría a Francisco de la Torre?

La última que hicimos en el 2025 como Los del Séptimo, que era como se llamaba la comparsa. Se tituló "La Desbandá" y la escribió Miguel Gutiérrez. Pero no habla de lo que ocurrió con los malagueños que tuvieron que huir por la Guerra Civil, sino de una Desbandá muy similar que está ocurriendo ahora por las políticas incendiarias de Paco de la Torre, que invita a la gente a irse de Málaga.

¿Podrías recitar un fragmento?

Y si canto por mi gente, que ha perdido la esperanza. Sin barriada, sin presente, sin hogares, sin mañana. Y cantando por mi gente, que cambie de bando la suerte. Hoy se abre un cañón de garganta, alzadas en voz y en palabras del pueblo. En su desbandá mi comparsa, que canta que Málaga es ya Málaga sin malagueños. Málaga sin malagueños.