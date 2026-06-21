La Audiencia de Málaga juzga a cinco acusados de una red de trata y explotación sexual de mujeres migrantes

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a cinco personas acusadas de integrar una presunta red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres migrantes. Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía de Málaga, la organización estaría radicada en la capital malagueña, aunque contaba supuestamente con ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

El juicio está señalado para los días 24 y 25 de junio en la Sección Novena de la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicita para cada uno de los cinco procesados una pena total de 17 años de prisión por dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos delitos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución. Además, reclama que indemnicen de forma solidaria a cada una de las víctimas con 25.000 euros.

Una presunta red con ramificaciones internacionales

De acuerdo con el escrito provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados formarían desde 2010 una organización presuntamente liderada por una de las procesadas. La red se habría encargado del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de mujeres migrantes, principalmente procedentes de Nigeria, con un "evidente ánimo de lucro", según sostiene la acusación pública.

La Fiscalía atribuye a cada uno de los supuestos miembros una función dentro de la organización. La principal acusada habría ejercido el liderazgo de la red, mientras que otros procesados habrían colaborado en el traslado de las mujeres, el acompañamiento, el envío de dinero o el reclutamiento en el país de origen.

Dos víctimas captadas en situación de extrema necesidad

La causa se centra en los hechos supuestamente cometidos contra dos mujeres nigerianas. Según el relato de la Fiscalía, ambas fueron captadas aprovechando su situación de extrema necesidad y precariedad económica y convencidas para viajar a España con la promesa de trabajar como peluqueras o estudiar y trabajar.

En el primer caso, la acusación sostiene que la principal procesada conocía que la familia de la víctima carecía de recursos "incluso para comer". Antes de abandonar su país, se le habría indicado que debía pagar 35.000 euros por el traslado y, además, fue supuestamente obligada a someterse a un ritual de vudú.

Amenazas, deuda y explotación sexual

Una vez en España, siempre según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la mujer fue obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída. La acusación sostiene que entregaba todo el dinero obtenido y que incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo menor quedó al cuidado de la principal acusada.

El Ministerio Fiscal afirma que la procesada habría amenazado a la víctima con no alimentar al niño si no pagaba y con entregarlo a las autoridades españolas. Finalmente, ante el temor por el bienestar del menor, la mujer acudió a las autoridades alemanas, que alertaron de la situación a la Policía Nacional. Según el escrito, los Servicios Sociales acabaron haciéndose cargo del pequeño.

Una segunda mujer llegó a España en patera

La Fiscalía relata también el caso de una segunda mujer que habría sido convencida, por su situación de necesidad, para venir a España con la promesa de estudiar y trabajar como peluquera. La víctima realizó el viaje hasta Marruecos en condiciones penosas y allí fue supuestamente obligada a prestar un juramento de "juju".

Según la acusación pública, después de un trayecto en patera hasta España, fue obligada a ejercer la prostitución. Al negarse, porque creía que trabajaría como peluquera, habría sido golpeada hasta forzarla a hacerlo, con jornadas de más de diez horas.

Más de 200 operaciones monetarias

El escrito de Fiscalía señala que la principal acusada realizó más de 200 operaciones monetarias y recibió numerosos envíos de dinero de hasta 13 mujeres nigerianas y tres hombres daneses. Otro de los procesados, pareja de la principal acusada, habría colaborado en los traslados de las mujeres.

La hermana de la presunta líder de la red también figura entre las acusadas. Según el Ministerio Fiscal, habría acompañado a mujeres y colaborado en envíos de dinero, una función que también atribuye a otro de los procesados. El quinto acusado habría sido, según la Fiscalía, quien reclutaba a las víctimas en Nigeria.

Petición de 17 años de prisión para cada acusado

Para la Fiscalía de Málaga, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos delitos de trata de seres humanos, en concurso con dos delitos relativos a la prostitución.

Por todo ello, la acusación pública pide que cada uno de los cinco acusados sea condenado a 17 años de cárcel. También solicita que indemnicen de forma conjunta y solidaria a cada víctima con 25.000 euros por los daños sufridos.

Un juicio por trata en la Audiencia de Málaga

El procedimiento llega a juicio esta semana en la Audiencia de Málaga con una acusación especialmente grave por la supuesta captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, su traslado a España mediante engaño y su explotación sexual bajo amenazas y deudas.

La vista oral deberá determinar si los hechos descritos por la Fiscalía quedan acreditados y cuál fue la participación de cada uno de los procesados, que llegan a juicio como acusados y con derecho a la presunción de inocencia.