Causa, efecto y solución para las peligrosas retenciones del falso túnel de Carlos Haya

Las retenciones que colapsan desde hace años el túnel de Ortega Prados (falso túnel de Carlos Haya) y su zona de aproximación son un suplicio habitual para los conductores que salen de la MA-20 para incorporarse a la avenida Valle Inclán y para los que continúan en dirección Almería, pero sobre todo suponen un serio riesgo para la seguridad vial de unos y otros. Tanto es así, que es el único punto de las carreteras gestionadas por el Estado en la provincia de Málaga catalogado como Tramo de Concentración de Accidentes (TAC).

Esto lo convierte en un escenario de especial interés para la Dirección General de Tráfico (DGT), que analiza de forma permanente los datos de siniestralidad en este enclave antes y después de la colocación del radar de tramo, una de las medidas con las que se pretende reducir los accidentes. Fuentes de este organismo explican que los efectos del cinemómetro necesitan una horquilla de tiempo más amplia para sacar conclusiones sobre los beneficios de su presencia, pero de lo que no tienen dudas es de la naturaleza de esos siniestros y su origen.

Colapso en el ramal de enlace entre la MA-20 y la avenida Valle Inclán. / Álex Zea

Alcances, colisiones múltiples y choques laterales

Por tipo de colisión, el análisis destaca los alcances (vehículo golpea por detrás al que le precede) muy por encima del segundo tipo, la colisión múltiple (tres o más vehículos implicados) y la colisión lateral. Entre los factores, no respetar la distancia de seguridad está en un 47% de los casos, mientras que la conducción distraída influyó en un 22% de los accidentes y no respetar la prioridad del carril al que se incorpora en un 10%. En menor medida también entran en juego alcoholemias, cansancio o sueño, adelantamientos irregulares o la conducción temeraria. En el 81% de los casos los vehículos implicados son turismos y el viernes suele ser el día más conflictivo.

Esta situación es especialmente frustrante para la Dirección General de Carreteras porque sus técnicos llevan años señalando que la causa origen del problema está un kilómetro ciudad adentro, una zona urbana que es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Málaga. Y así se lo comunicó este departamento dependiente del Ministerio de Transportes al Consistorio a través de un escrito en julio del año pasado.

Retención habitual antes del túnel. / DGT

"Situaciones de riesgo"

El documento, al que ha tenido acceso este diario, señala que la maldición del túnel se encuentra en la gran glorieta partida de la avenida Valle Inclán que gestiona el tráfico a la altura de Carlinda. «El semáforo crea colas en horas punta de forma habitual por la elevada intensidad de tráfico que soportan la avenida y el ramal de salida. Las retenciones llegan hasta el tronco de la MA-20 e incluso más allá de la entrada del túnel, a pesar de la distancia existente, generando las situaciones de riesgo de colisiones entre vehículos", reza la misiva antes de añadir que el tramo ha sido mejorado con algunas actuaciones, como el radar de tramo o la línea continua que trata de impedir que los conductores apuren las incorporaciones del carril central de la MA-20 al derecho en pleno túnel para saltarse la cola, medida que muchos conductores no respetan y generan muchísimo riesgo.

Retención en la avenida Valle Inclán vista desde los semáforos de la glorieta de Suárez. / Álex Zea

El documento también ofrecía la solución antes de que el Ayuntamiento anunciara el pasado marzo medidas para descongestionar el tráfico en esa zona. Para Carreteras, esta pasa por eliminar la glorieta partida semaforizada y apostar por un cruce a distintos niveles que no interrumpa el flujo de tráfico en este punto de la avenida, entrada y salida para los vecinos de los grandes barrios de la ciudad y zona de paso para gran parte del resto, incluidos muchos de los aficionados que regularmente acuden al estadio de La Rosaleda.

El plan del Ayuntamiento

En esa misma línea trabaja el Ayuntamiento de Málaga, que a través de los estudios del Área de Movilidad ha evidenciado la «necesidad del soterramiento» de esta avenida en su intersección con el Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa, dos vías de aportación masiva de conductores que diariamente salen y entran de la capital por esa raqueta. El informe considera que esa obra debe ejecutarse con «con carácter inmediato» para paliar una situación actual que tildan de «límite» y «absolutamente necesaria» para canalizar la movilidad que generará el Centro Comercial Salyt, que se levantará precisamente en esa zona y cuya apertura podría ser una realidad a finales de 2027. El estudio municipal estima que este nuevo uso supondrá el movimiento por ese entorno de unos 500 vehículos más por hora en las horas punta.

Propuesta de soterramiento de la avenida Valle Inclán a la altura de la gran rotonda de Suárez. / L.O.

También considera fundamental el Nuevo Acceso Noroeste desde la MA-20 para canalizar la movilidad que generará del Tercer Hospital, infraestructura que podría generar el movimiento de 2.000 vehículos en horas punta, muchos de ellos a través de la avenida Valle-Inclán.

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El Ayuntamiento ya ha anunciado que trabaja en un gran ‘bypass’ que aliviará esa zona con una inversión prevista de 30,6 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años. El primer movimiento, ya incluido en los presupuestos de este año, reservan 400.000 euros para redactar el proyecto de la remodelación de la vía, por lo que todo apunta a que la solución del túnel de la MA-20 queda aún lejos.