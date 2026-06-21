El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: "Es el mejor restaurante de las playas de El Palo"

En una ciudad en la que cada vez hay menos negocios 'de siempre', con producto tradicional, fresco y para todos los bolsillos, los bares y restaurantes que mantienen la esencia de Málaga en sus cocinados y precios se convierten en verdaderas joyas culinarias que los malagueños luchan por mantener. Es lo que ocurre con el restaurante Gabi, situado en pleno paseo marítimo de El Palo, donde aún se puede disfrutar de la mejor cocina marinera con "alma malagueña" a pie de playa.

"Si estás buscando el mejor restaurante en las playas de El Palo, aquí lo tienes". Así de seguros se muestran de la calidad de sus productos desde este restaurante que se ha posicionado como un verdadero emblema de la ciudad tras más de medio siglo sirviendo pescado y marisco fresco, además de los míticos espetos y pescaíto frito de calidad.

Más de medio siglo sirviendo pescado fresco y espetos en El Palo

De ese modo, este restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1976 ha sabido mantener los sabores más tradicionales desde su privilegiada ubicación, en pleno paseo marítimo y con las vistas más privilegiadas del mar.

Así, este establecimiento ofrece a sus visitantes desde ensaladas para compartir y carnes, hasta pescado y marisco fresco, pescaíto frito y espetos de sardinas, uno de sus mayores atractivos, que les hace vender casi 1.200 sardinas al día.

Marisco fresco, cocina mediterránea y vistas al mar

"Ofrece cocina mediterránea a pie de playa", aseguran al respecto desde este negocio que cuenta con una amplia carta en la que sus pescados y mariscos son los principales protagonistas.

Así, los clientes pueden disfrutar de toda clase de marisco fresco desde 4 euros, como búsanos, cigalas, gambones, peregrinas a la marinera, mejillones, coquinas, almejas, carabineros o bogavantes.

Espetos, fritura malagueña y pescado a la brasa en Málaga

En su amplia oferta de pescado destacan sus espetos de sardinas desde 4,50 euros el plato, así como otras tantas opciones desde 10 euros, como rape, adobo, salmonetes fritos, boquerones, calamaritos, fritura de pescado, chopos a la plancha, pulpo o jibia.

A estos se unen desde 40 euros el kilo pescados como calamar a la brasa, besugo, lubina, dorada, salmonete o rodaballo.

Arroces, carnes y horario del restaurante Gabi en Málaga

Los usuarios también pueden degustar carnes a la brasa desde 9,50 euros, como escalope de pollo, pluma ibérica de bellota o entrecot de vaca gallega, así como arroces desde el mismo precio, como el arroz a la marinera, la paella de marisco, paella mixta, paella de arroz negro, arroz con bogavante o arroz de pluma ibérica de bellota.

Este chiringuito, situado en el número 73 de la calle Quitapenas, en el barrio malagueño de El Palo, se puede visitar en verano de martes a domingo de 11.00 a 00.00 horas, mientras que en invierno el horario es de 11.00 a 17.00 horas.