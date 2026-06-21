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Homenaje

Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada

La Marcha Cobarde, impulsada por AndThe, rinde homenaje a Chiquito de la Calzada en el Yellow Day con una performance colectiva por el centro de Málaga

Las mejores imágenes de la Marcha Cobarde, el homenaje a Chiquito de la Calzada

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Las mejores imágenes de la Marcha Cobarde, el homenaje a Chiquito de la Calzada / Gregorio Marrero

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Nacho Agote

EFE

Málaga

El partido por la subida a Primera División del Málaga CF no supuso ningún impedimento para que las calles de Málaga celebraran otro tipo de planes y eventos. La ciudad rindió homenaje este sábado a Chiquito de la Calzada en la Marcha Cobarde, iniciativa impulsada por el colectivo artístico AndThe pensada como cierre de ESTIVAL, la Muestra de Arte Postcontemporáneo de Málaga.

En esta performance colectiva, centenares de personas participaron, ataviados con caretas e imitando a Chiquito de la Calzada, para homenajear al humorista en el Yellow Day, reconocido a nivel internacional como el día más feliz del año.

Recordar con mucho "fistro" a Chiquito de la Calzada

La iniciativa contaba con el objetivo de recordar al humorista malagueño usando caretas, calvas, corbatas con chaquetas o camisas que no combinen bien, imitando los andares, movimientos y expresiones que hicieron famoso a Chiquito de la Calzada.

Las mejores imágenes de la Marcha Cobarde, el homenaje a Chiquito de la Calzada

Las mejores imágenes de la Marcha Cobarde, el homenaje a Chiquito de la Calzada / Gregorio Marrero

Los portavoces y organizadores, Héctor Márquez e Ignacio Nacho, han explicado a EFE que se trata de "una oda al absurdo" y que tiene como objetivo "agitar conciencias" apoyándose en la figura de Chiquito para crear "sintonía y alegría", pero también "caos".

La marcha "toma las calles y recupera las cosas del pueblo para el pueblo", han señalado.

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El desfile partió desde la antigua Casa de Socorro, cercana a la Calzada de la Trinidad de la que Chiquito tomó su nombre artístico, y discurrió hasta la plaza de la Constitución, por donde era habitual ver caminar al humorista del brazo de su inseparable esposa, Pepita.

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