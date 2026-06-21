La Diputación renovará la señalización horizontal de 600 kilómetros de carreteras de Málaga para mejorar su seguridad

La Diputación de Málaga pondrá en marcha un nuevo plan para mejorar la seguridad vial en la red provincial de carreteras. La Junta de Gobierno de la institución ha aprobado el inicio de la contratación de las obras para renovar la señalización horizontal en 600 kilómetros de vías, con una inversión prevista de 2.108.323,87 euros.

La actuación afectará a 99 carreteras provinciales de las 118 que son competencia de la Diputación y se ejecutará en cuatro lotes, correspondientes a las zonas operativas del servicio de Vías y Obras: Axarquía, Norte-Antequera, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. El plazo de ejecución será de tres meses una vez adjudicados los trabajos.

La Diputación refuerza la seguridad vial en Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que la institución mantiene una inversión anual cercana a los 20 millones de euros para modernizar y mejorar la red viaria provincial. Según ha señalado, este nuevo contrato se suma a las obras de refuerzo de firme y a las intervenciones puntuales realizadas en los últimos años.

Salado ha subrayado la importancia de este proyecto para la seguridad en carretera: "No solo abordamos el arreglo estructural de vías que sufren deficiencias, sino que también en los últimos cinco años realizamos un gran esfuerzo con planes de refuerzo de firme para que las calzadas de las vías y las cunetas se encuentren en las mejores condiciones. Y, ahora, complementamos esas actuaciones con un proyecto tan importante como el de mejorar la señalización horizontal, que ayuda y hace más segura la conducción tanto de día, como sobre todo de noche".

Qué trabajos se realizarán en las carreteras

La señalización horizontal incluye las marcas pintadas sobre la calzada que delimitan carriles, separan sentidos de circulación, marcan los bordes de la vía, acotan zonas excluidas al tráfico y regulan maniobras como adelantamientos, paradas o estacionamientos.

En total, la Diputación renovará la pintura de líneas en 600 kilómetros de carreteras y actuará también sobre isletas, símbolos y otras marcas viales, con una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados. La institución recuerda que algunos tramos ya han sido intervenidos dentro de obras puntuales o planes de refuerzo de firme desarrollados en años anteriores.

Cuatro zonas de actuación en la provincia

Para agilizar la ejecución, las obras se dividirán en cuatro ámbitos territoriales. En la Axarquía, se actuará sobre 32 carreteras y 174,4 kilómetros, con un presupuesto de licitación de 590.832,01 euros. En la zona Norte-Antequera, la intervención alcanzará 20 carreteras y 171,85 kilómetros, con una inversión prevista de 542.886,94 euros.

En el Valle del Guadalhorce, los trabajos llegarán a 21 carreteras y 140,4 kilómetros, con un presupuesto de 528.604,57 euros. Por último, en la Serranía de Ronda, se renovará la señalización en 16 carreteras y 113,3 kilómetros, con una licitación de 446.000,35 euros.

Carreteras de la Axarquía incluidas en el plan

En la Axarquía, las obras afectarán a carreteras como la MA-3103, de A-7000 a MA-3111; la MA-3104, de MA-3111 a La Breña; la MA-3105, de MA-3111 a MA-3107; la MA-3106, entre Cútar y El Borge; la MA-3107, entre Benamargosa y Riogordo; la MA-3108, entre Benamargosa y Cútar; la MA-3109, entre El Borge y Almáchar; la MA-3110, de Olías a Totalán; y la MA-3111, de Olías a MA-3105.

También se incluyen la MA-3112, de MA-3109 a MA-3116; la MA-3113, de A-356 a Benamargosa; la MA-3114, entre Moclinejo y Almáchar; la MA-3115, entre Benamocarra e Iznate; la MA-3116, de A-356 a Benamocarra; la MA-3117, de MA-3119 a El Valdés; la MA-3118, entre Cajiz e Iznate; la MA-3119, entre Benagalbón y Moclinejo; y la MA-3200, entre Rincón de la Victoria y Benagalbón.

El lote de la Axarquía se completa con actuaciones en la MA-3201, de A-7 a Macharaviaya y Benaque; MA-3202, de MA-24 a MA-3110; MA-3203, de N-340a a Cajiz; MA-3204, de N-340a a Chilches; MA-4104, de A-7205 a Alcaucín; MA-4105, entre Canillas de Aceituno y Sedella; MA-4106, de A-7205 a Canillas de Aceituno; MA-4107, entre Sedella y Salares; MA-4108, entre Salares y Árchez; MA-4109, entre Arenas y Daimalos; MA-4110, entre Corumbela y Daimalos; MA-4111, de Vélez-Málaga a Arenas; MA-5103, entre Árchez y Corumbela; y MA-6102, de N-340 a Río de la Miel.

Actuaciones en Norte-Antequera

En la zona Norte-Antequera, la Diputación renovará la señalización horizontal de la MA-4100, de A-7203 a límite provincial; MA-4101, acceso a Alfarnate; MA-4102, de MA-4101 a A-7204; MA-4103, de Alfarnate a A-7204; MA-4403, de A-343 a A-384; MA-5100, de A-7201 a MA-5102; MA-5102, de A-7201 a A-333; MA-5405, de MA-4403 a A-384; y MA-5406, de Humilladero a A-384.

El plan también contempla la MA-5407, de Mollina a N-331; MA-5408, de N-331 a Cartaojal; MA-6100, acceso a Villanueva de Tapia; MA-6404, de A-7278 a Campillos; MA-6406, de A-7278 a Almargen; MA-6407, de Campillos hacia El Saucejo hasta límite provincial; MA-6408, de Fuente de Piedra a Los Carvajales; MA-6409, entre Los Carvajales y Alameda; MA-6410, acceso a Mollina; MA-6411, de Alameda hacia La Roda hasta límite provincial; y MA-6416, entre Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos.

Carreteras del Valle del Guadalhorce

En el Valle del Guadalhorce, las obras afectarán a la MA-3101, de A-45 a Casabermeja por Los Gámez; MA-3301, de Alhaurín de la Torre a Instalaciones Provinciales; MA-3302, de A-7059 a A-357 por Villafranco del Guadalhorce; MA-3303, entre Coín y Puerto de Pescadores; MA-3304, entre Cártama y Alhaurín el Grande; MA-3400, acceso a Gibralgalia; MA-3402, de A-7075 a Almogía; MA-3403, entre Villanueva de la Concepción y Almogía; y MA-3404, de Casabermeja a A-7075.

También se actuará en la MA-4400, acceso a Bobastro; MA-5400, entre El Burgo y Serrato; MA-5401, entre El Burgo y Casarabonela; MA-5402, de MA-5401 a Ardales; MA-5403, entre Ardales y El Chorro; MA-5404, de A-357 a A-7278; MA-6400, acceso a Serrato; MA-6401, de A-367 a Cañete la Real; MA-6402, de Cañete la Real por La Atalaya a límite provincial; MA-6403, de Teba a A-7278; MA-6405, acceso a Teba; y MA-7404, de A-384 a Cañete la Real.

Vías de la Serranía de Ronda

En la Serranía de Ronda, el pintado de líneas se realizará en la MA-7303, entre Cartajima y Júzcar; MA-7305, acceso a Parauta; MA-7306, acceso a Cartajima; MA-7403, entre Arriate y Puerto del Monte; MA-8300, de A-7 a Casares; MA-8301, entre Estepona y Jubrique; MA-8302, de MA-8301 a Genalguacil; y MA-8304, de MA-8305 a Genalguacil.

La relación se completa con la MA-8305, entre Algatocín y Jubrique; MA-8306, acceso a Benalauría; MA-8400, de Benaoján a su estación; MA-8401, entre Benaoján y Cortes de la Frontera; MA-8402, entre Montejaque y Benaoján; MA-8405, acceso a Cortijo de Los Villalones; MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche; y MA-8407, de MA-8405 a Montecorto.

Más seguridad también con señales verticales

La Diputación de Málaga trabaja además en una nueva contratación para reforzar la señalización vertical de la red provincial. Según ha avanzado Francisco Salado, actualmente se están redactando los pliegos para renovar y reponer señales de tráfico en las carreteras de competencia provincial.

Con estas actuaciones, la institución provincial busca mejorar la visibilidad, la orientación y la seguridad de los conductores en vías que conectan municipios, núcleos rurales y enclaves de especial tránsito en la provincia de Málaga.