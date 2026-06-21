Málaga se enfrenta a uno de los veranos más cálidos de las últimas décadas: "Junio, julio y agosto estarán marcados por las olas de calor"

El verano arranca oficialmente. Desde este 21 de junio comienza la temporada veraniega, que ya deja un primer aviso de cómo puede ser en Málaga: la primera ola de calor azota a la provincia con máximas que pueden alcanzar los 40 °C. La influencia de una masa de aire sahariana elevará las temperaturas en los próximos días y aumentará también el riesgo de incendios, en un verano que Aemet prevé más cálido de lo normal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado esta semana su previsión para la nueva estación, el balance de la primavera y el informe sobre el estado del clima en España en 2025. Todos estos documentos apuntan en la misma dirección: las temperaturas continúan al alza y el verano de 2026 se perfila como uno de los más cálidos de las últimas décadas.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de que a partir del fin de semana los termómetros podrían situarse entre cinco y diez grados por encima de lo habitual. Según los modelos meteorológicos que emplea la agencia, hay un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal en la mayor parte de la Península y en Baleares.

En esa misma línea, Jesús Riesco, del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, señala que: "Se prevé un verano de 2026 con temperaturas superiores a lo normal en toda España, con una mayor probabilidad en el tercil cálido. Los meses de junio, julio y agosto estarán marcados por un calor persistente y un alto riesgo de olas de calor".

Abril de 2026 fue el más cálido desde 1961

Dentro de esa primavera cálida, abril tuvo un papel destacado. Abril de 2026 fue el más cálido de la serie histórica en España, según el avance climático de Aemet. En la Península, la temperatura media alcanzó los 15,1 °C, 3,2 °C por encima de lo normal, lo que lo convierte en el abril más cálido desde 1961.

En Málaga, el dato más relevante fue la precipitación registrada en el aeropuerto, donde se acumularon 30,4 mm el 7 de abril, una de las lluvias diarias más elevadas del mes en estaciones principales de España.

En Andalucía, el mes tuvo en general un carácter muy cálido, con Sevilla/Aeropuerto entre los registros más destacados al alcanzar 32,4 °C el 18 de abril. En cuanto a las lluvias, abril fue muy seco en el conjunto peninsular, con solo el 58% de las precipitaciones normales.

2025, otro año marcado por récords de temperatura

El informe climático de Aemet también confirma que 2025 fue el tercer año más cálido en España desde 1961, empatado con 2024 y solo por detrás de 2022 y 2023. El verano fue el más cálido de la serie histórica, junto con el de 2022, y estuvo marcado por dos importantes olas de calor.

El informe refleja una tendencia clara al calentamiento: la temperatura media en España ha aumentado 1,75 °C desde 1961 y los 12 años más cálidos registrados pertenecen al siglo XXI. En 2025 se contabilizaron 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos, una señal más del aumento de las temperaturas.

Además, las aguas marítimas españolas volvieron a presentar un carácter extremadamente cálido por cuarto año consecutivo. En el Mediterráneo se alcanzaron los valores medios anuales más altos desde 1940, mientras que en el conjunto de las aguas que rodean España fue el segundo año más cálido, solo por detrás de 2023.

Más calor y posibles tormentas puntuales

En cuanto a las lluvias, Aemet no apunta a un verano de precipitaciones persistentes, sino a posibles episodios tormentosos. Del Campo ha explicado que: "En verano normalmente llueve porque llegan vaguadas, llegan algunas danas, dejan un tiempo inestable y provocan lluvias muy intensas".

Según la previsión estacional, hay entre un 40% y un 50% de probabilidad de que el trimestre sea más lluvioso de lo habitual en buena parte del país, una señal asociada a una posible mayor frecuencia de tormentas.

Andalucía, con matices en la previsión de lluvias

En Andalucía, la previsión presenta matices. En la parte occidental de la comunidad, la señal de lluvia no es tan clara para el conjunto del verano climatológico. Del Campo ha señalado que en el suroeste peninsular no hay una tendencia definida, por lo que no se puede afirmar con rotundidad si el trimestre será más seco o más lluvioso.

Sí aparece una señal algo más favorable a las precipitaciones en buena parte de la Península y los archipiélagos para el trimestre de julio, agosto y septiembre, especialmente en zonas del sureste peninsular, donde la probabilidad de un trimestre más lluvioso podría alcanzar el 50% o el 60%.

En cualquier caso, Aemet insiste en que esta posible mayor presencia de lluvia estaría ligada sobre todo a episodios de tormenta. "No es que vaya a estar lloviendo continuamente en julio, agosto y septiembre", ha remarcado Del Campo.