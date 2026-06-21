Málaga refuerza en Nueva York y Washington su posicionamiento turístico, cultural y comercial

Málaga, a través del Área de Turismo, y Turismo Costa del Sol de la Diputación Provincial, ha culminado en Nueva York y Washington D.C. la agenda de promoción turística, cultural e institucional dirigida a reforzar el posicionamiento de Málaga y la Costa del Sol en el mercado estadounidense.

La misión comenzó en Atlanta el 12 de junio, celebrando una reunion institucional con representantes del Ayuntamiento Local y del Atlanta Convention & Visitors Bureau para explorar nuevas vías de colaboración entre ambos destinos. Durante esta parada, se desarrollaron acciones institucionales, promocionales y de conectividad aérea, entre ellas la inauguración del mural “Málaga loves Atlanta”.

Posteriormente, la misión continuó en Nueva York y Washington, dos ciudades estratégicas por su influencia turística, mediática, comercial, cultural e institucional. Esta acción se ha desarrollado en el marco de la iniciativa ‘De Gálvez 250’ y de la estrategia de internacionalización turística del destino.

Reunión con Delta Air Lines en Atlanta

Previamente a las acciones promocionales en Nueva York y Washington D.C., la delegación malagueña mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Delta Air Lines en la sede mundial de la compañía, en Atlanta, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de Málaga y la Costa del Sol en el mercado norteamericano.

Durante la reunión se analizaron nuevas oportunidades de conectividad aérea entre Estados Unidos y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, así como posibles líneas de colaboración para fortalecer la presencia del destino en este mercado estratégico.

La delegación malagueña trasladó a la compañía la evolución turística de Málaga, el crecimiento de su proyección internacional y el papel del aeropuerto como una de las principales puertas de entrada al sur de Europa, especialmente para segmentos de alto valor vinculados a la cultura, la gastronomía, el patrimonio, las experiencias urbanas y el turismo de calidad.

El encuentro también ha permitido poner en valor el vínculo histórico de Delta Air Lines con Málaga, compañía que operó entre 2008 y 2019 la conexión directa Málaga-Nueva York JFK, una ruta estratégica que durante más de una década contribuyó a acercar la Costa del Sol al mercado estadounidense.

Agenda de Málaga en Nueva York

La agenda en Nueva York arrancó el 16 de junio e incluyó una reunión con la dirección de United States Tour Operators Association (USTOA), la principal asociación de turoperadores de Estados Unidos. Durante el encuentro se presentó la oferta turística de Málaga y la Costa del Sol y se analizaron posibles líneas de colaboración para reforzar la comercialización del destino en el mercado norteamericano, especialmente en el contexto de la conmemoración de América 250.

Esta reunión permitió trasladar a la industria de turoperadores estadounidenses el potencial de Málaga como destino urbano, cultural, gastronómico y experiencial, así como su capacidad para integrarse en itinerarios de alto valor vinculados a Andalucía, España y el Mediterráneo.

La misión continuó con una presentación exclusiva para más de una veintena de agentes de viaje pertenecientes a la red Virtuoso, celebrada en el hotel NH Collection Nomad New York. Esta acción estuvo dirigida a uno de los segmentos de turismo premium más influyentes del mercado norteamericano y permitió mostrar la oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de experiencias de Málaga ante prescriptores especializados en viajes de alto valor añadido.

Asimismo, se celebró una presentación específica para medios de comunicación con una veintena de periodistas de algunos de los principales grupos mediáticos estadounidenses, entre ellos cabeceras de referencia internacional y medios especializados en turismo, viajes, cultura y estilo de vida.

Agenda de Málaga en Washington D.C.

La misión ha concluido en Washington D.C., donde se desarrollaron acciones de alto valor institucional y cultural vinculadas a la figura de Bernardo de Gálvez y a los lazos históricos entre Málaga, España y Estados Unidos.

Entre ellas destacó la reunión mantenida con Destination DC y Smithsonian Institution para avanzar en la organización de un futuro ciclo de conferencias dedicado a Bernardo de Gálvez, previsto para el mes de septiembre. Esta iniciativa permitirá profundizar en la difusión de la historia compartida entre España y Estados Unidos a través de una de las instituciones culturales y científicas más prestigiosas del país.

La programación culminó el 19 de junio con una celebración en torno a la Feria de Málaga en el ‘Spain Cultural Center’ de la Embajada de España en Washington D.C. La acción trasladó a la capital estadounidense uno de los eventos tradicionales y culturales más reconocibles de la ciudad, mediante una experiencia inspirada en la feria de agosto, con gastronomía, música, flamenco, tradiciones y cultura popular malagueña.

La misión se ha apoyado en la campaña de promoción digital desarrollada en Estados Unidos en torno a Bernardo de Gálvez y los vínculos históricos entre Málaga y el país norteamericano. Esta campaña ha superado el millón de impresiones, ha alcanzado a cerca de dos millones de usuarios en distintos mercados estadounidenses durante seis meses de actividad, ha generado más de 18.000 interacciones y clics de interés, y ha dirigido a cerca de 6.000 usuarios a la página web creada específicamente para la iniciativa. En conjunto, la estrategia ‘De Gálvez 250’ ha permitido presentar Málaga como un referente internacional en cultura, gastronomía, innovación y calidad de vida, reforzando su posicionamiento entre viajeros norteamericanos interesados en experiencias auténticas, patrimonio, arte, historia y cocina mediterránea.

La contribución de Bernardo de Gálvez al triunfo de las colonias norteamericanas le convirtió en una figura de gran relevancia en Estados Unidos. Por ello, el Congreso estadounidense le otorgó en 2014 el título honorífico de Ciudadano Honorario de Estados Unidos, distinción poco concedida a personalidades extranjeras. En 2030, además, está previsto que la fragata de la Armada de los Estados Unidos bautizada como 'USS Gálvez' (en honor a Bernardo de Gálvez), de la clase Constellation, salga de los astilleros de Marinette (Wisconsin), en la orilla occidental del lago Michigan.

Estados Unidos constituye actualmente uno de los mercados emisores de mayor interés para Málaga. En 2025 se consolidó como primer mercado extracomunitario y cuarto mercado internacional para la ciudad, con 89.823 viajeros hoteleros y 186.488 pernoctaciones, lo que supuso un crecimiento del 11% en viajeros y del 4% en pernoctaciones respecto a 2024. Además, entre enero y abril de 2026, el mercado estadounidense registró 22.396 viajeros hoteleros y 49.262 pernoctaciones en la capital.

Con esta iniciativa, Málaga refuerza su presencia en Estados Unidos, consolida relaciones con operadores turísticos, agentes premium, medios de comunicación e instituciones culturales, y avanza en una estrategia de largo recorrido orientada a generar nuevas oportunidades turísticas, culturales y económicas para la ciudad y la Costa del Sol.