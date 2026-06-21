Málaga instalará wifi gratis pública de alta velocidad en sus bibliotecas municipales

El Ayuntamiento de Málaga prepara una mejora del acceso gratuito a internet en su red de bibliotecas públicas municipales. El proyecto, impulsado por el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones en coordinación con el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, contempla la instalación de una nueva red wifi gratuita de altas prestaciones en 19 equipamientos municipales, entre bibliotecas y la Sala de Estudio 360.

La actuación cuenta con un presupuesto base de 299.959 euros, IVA incluido, y ya se encuentra en fase de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas en optar al contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de julio, mientras que el plazo previsto de ejecución será de dos meses.

Wifi gratis en las bibliotecas de Málaga

El nuevo servicio busca sustituir el actual equipamiento inalámbrico municipal por una solución tecnológica más moderna y avanzada. Según el pliego, la red deberá contar, como mínimo, con tecnología wifi 6, lo que permitirá ofrecer mayor capacidad de conexión, baja latencia y mejores prestaciones para las personas usuarias de estos espacios públicos.

El Ayuntamiento señala que esta intervención dará continuidad al proceso de modernización de las redes de acceso público en dependencias municipales, después de la implantación de un sistema inalámbrico en los mercados municipales de la ciudad. En este caso, el objetivo es reforzar el acceso a internet en espacios especialmente vinculados al estudio, la formación, la investigación, la lectura y la tramitación digital.

Cómo se podrá acceder a la nueva red wifi

La plataforma tecnológica prevista ofrecerá diferentes fórmulas de registro y validación para la ciudadanía. Una de ellas será la integración con aplicaciones externas, de forma que los usuarios validados en bases de datos puedan acceder directamente, entre ellos quienes dispongan del carné de la red de bibliotecas municipales.

También se contempla el acceso mediante SMS, con un sistema que solicitará el número de teléfono móvil para remitir un mensaje automático con las credenciales correspondientes. Además, habrá registro por correo electrónico, con posibilidad de aprobación automática para facilitar el uso del servicio.

Seguridad, protección de datos y red independiente

El proyecto se plantea como una solución integral "llave en mano", con puntos de acceso inalámbricos, cableado estructurado, equipos conmutadores y cortafuegos. El sistema deberá aislar las comunicaciones de la ciudadanía de la red corporativa interna del Ayuntamiento, con el fin de mantener separada la navegación pública de la infraestructura municipal.

El pliego también recoge que se deberá garantizar la confidencialidad de las transmisiones mediante protocolos avanzados de autenticación y cifrado de datos entre el punto de emisión y el dispositivo de la persona usuaria. Además, el sistema registrará los detalles de navegación, el direccionamiento físico de los dispositivos y el método de identificación utilizado, ya sea teléfono o correo electrónico, conforme a la normativa sectorial de telecomunicaciones.

Geolocalización y datos de uso para mejorar el servicio

La nueva infraestructura incorporará herramientas de geolocalización y presencia, destinadas a analizar métricas automatizadas de conectividad y concurrencia. Según el Ayuntamiento, esta información permitirá evaluar el uso de los espacios y optimizar los recursos públicos ofertados.

El Consistorio enmarca esta actuación en las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Ley General de Telecomunicaciones. Los pliegos establecen, además, que todos los elementos de software y hardware necesarios para el funcionamiento de la solución deberán estar incluidos sin costes adicionales para la administración.

Las bibliotecas municipales incluidas en el proyecto

El despliegue inicial alcanzará a 19 espacios municipales. La licitación contempla, no obstante, la posible incorporación posterior de sedes adicionales que las empresas licitadoras propongan de forma complementaria.

Las ubicaciones previstas son la Biblioteca Alberto Jiménez Fraud, en calle Doctor Gálvez Moll; la Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell, en calle Practicante Pedro Román; la Biblioteca Cristóbal Cuevas, en calle José Canalejas y plaza Eduardo Dato; la Biblioteca Dámaso Alonso, en calle Alcalde Nicolás Maroto; la Biblioteca Emilio Prados, en calle Almería; y la Biblioteca Francisco de Quevedo, en plaza de la Luz.

También están incluidas la Biblioteca Francisco Guillén Robles, en plaza de Valentín Ortigosa; la Biblioteca Jorge Guillén, en calle Eslava; la Biblioteca Jorge Luis Borges, en calle Ramírez Arcas; la Biblioteca José María Hinojosa, en calle Manuel Rivadeneyra; la Biblioteca José Moreno Villa, en calle Maestro Vert; y la Biblioteca Manuel Altolaguirre, en calle Calatrava y calle Rambla.

A ellas se suman la Biblioteca Miguel de Cervantes, en calle Martínez Maldonado; la Biblioteca Narciso Díaz de Escovar, en calle Niño de Gloria; la Biblioteca Serafín Estébanez Calderón, en calle El Pilar y calle Ronda del Norte; la Biblioteca Vicente Espinel, en calle Balzac y calle Escritora Matilde del Nido; la Biblioteca María Zambrano, en calle Guadalete; la Biblioteca Salvador Rueda, en avenida Ramón y Cajal; y la Sala de Estudio 360, situada en la avenida José María Garnica.

Una medida para reducir la brecha digital en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga vincula esta actuación con su estrategia de transformación urbana y digital, orientada a equilibrar el acceso de la ciudadanía a los recursos tecnológicos. La mejora del wifi en bibliotecas y salas de estudio busca facilitar el acceso a internet en espacios públicos repartidos por distintos barrios de la ciudad.

Con esta nueva infraestructura, la red municipal dispondrá de herramientas más estables y seguras para responder a necesidades actuales como el estudio, la investigación, el ocio digital o la realización de trámites administrativos online. La iniciativa se presenta, además, como una medida para reducir la brecha digital en Málaga y reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de acceso público a la tecnología.