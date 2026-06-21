Manuel Villafaina: «El 20% de los chiringuitos de Málaga están todavía sin regularizar»

El derribo del chiringuito Berebere de Torre del Mar ha vuelto a poner sobre la mesa la situación jurídica en la que se encuentran muchos de los restaurantes de playa que forman parte de la seña de identidad del turismo y de la gastronomía en España. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa Costa del Sol y de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (FAEplayas), Manuel Villafaina, no quiere pronunciarse sobre este caso concreto «porque no es asociado nuestro». Para la Junta de Andalucía, el asunto está claro: el Berebere «no tenía ningún tipo de autorización». Sin embargo, otras fuentes del sector afirman que tenía autorizado un quiosco de 20 y una terraza de 70m2 (en total 90m2, que es lo que permite la ley) pero realmente ocupaba 1.000 m2 y además, con música y actuaciones en directo.

¿En qué situación se encuentran los chiringuitos de Málaga y por extensión de Andalucía?

La mayoría tienen ya adjudicadas las concesiones y otros están en un momento del proceso bastante adelantado. Lo que ha ocurrido es que ha habido una paralización del todo el proceso.

¿Por qué?

Porque en el año 2021 salió una nueva normativa europea que afectaba al reino de España, lo que paralizó todo el proceso administrativo.

¿Cuál era el problema?

Había una discrepancia jurídica entre la Unión Europea y la manera en que las autoridades españolas estaban regularizando las concesiones. Eso obligó a paralizar todos los procesos que estaban abiertos y pendientes porque la Junta de Andalucía decidió encargar unos informes jurídicos para saber si efectivamente era así y si se podía seguir aplicando la normativa vigente española o podía desembocar en un conflicto que se hiciera eterno en los tribunales. El Estado también tuvo que encargar unos informes porque aunque la competencia de las concesiones está delegada en la Junta desde 2012, el Estado tiene que dar su visto bueno (porque es el propietario titular de las playas).

¿En qué consistía esa discrepancia jurídica?

La última Ley de Costas data del año 2013 y el Reglamento de esa ley salió en 2015 . La normativa dice que la concesión la puede pedir cualquiera, Ayuntamiento o particulares, pero que tendrá que haber un período de exposición pública de unos 20 días para que se pueda presentar todo el que quiera. De hecho, muchos se han presentado muchas veces y la Junta ha tenido que hacer un concurso cuando hay varios interesados y, por lo tanto, para nosotros la ley está bien hecha, ya que puede concurrir todo el mundo.

¿Dónde estaba el problema entonces?

La Unión Europea no terminaba de ver correcto el proceso de libre concurrencia y quiere que directamente siempre se convoque un concurso público. No que se haga como antes, en que si nos presentábamos varios, como decía la ley, se le daba al que presentaba el mejor proyecto. Si se le daba a un Ayuntamiento, este lo sacaba luego a concurso como siguen sacando a licitación las hamacas y las zonas náuticas. Nosotros tenemos informes de abogados de que el proceso estaba bien hecho, solo que se puede hacer de otra manera. Pero la Junta y el Estado, del que depende la Demarcación de Costas, decidieron esperar a ver qué contestación les daban. Pero claro, nos hemos dado cuenta de que estas cosas son muy lentas. El mismo problema ha tenido Italia y han estado 10 años antes de adoptar una decisión.

¿Y qué decisión se ha adoptado al final en España?

La Junta y Costas han decidido seguir adelante porque la normativa puede estar años en los tribunales antes de una sentencia firme, y sin saber cómo va a terminar. Porque claro, la normativa española sigue ahí y tampoco pueden paralizarlo todo porque sería una dejación de funciones. Los expedientes siguen en marcha pero el proceso está siendo demasiado lento.

¿Qué le pediría a las administraciones?

Que agilicen los expedientes porque esta nueva normativa europea ha salido en 2021. Nosotros les pedimos que apliquen esta nueva normativa a todas las concesiones que se vayan a poner en marcha a partir de ese año pero que sigan adelante y no paralicen los expedientes que están pendientes de regularización desde el año 2015.

¿Cuántos chiringuitos puede haber actualmente en proceso de regularización?

Ahora mismo en Málaga puede haber unos 400 chiringuitos (unos 1.000 en toda Andalucía) aproximadamente que yo recuerde. El proceso de regularización afecta al 100% de ellos pero concedidos habrá un 80% y que todavía estén pendientes en torno a un 20%.

¿Qué consecuencias puede tener para un empresario carecer de una concesión administrativa ?

Los que han conseguido la concesión están invirtiendo en sus negocios y los que aún están pendientes no pueden hacerlo porque digamos que jurídicamente están en precario ya que siguen pagando pero no tienen cerrado el expediente. Y hasta que no sepan qué concesión van a tener, y por cuántos años, no se deciden a invertir y eso supone un lastre para el negocio.

¿Cómo se presenta este verano para la Costa del Sol, que perspectiva tienen de negocio?

Yo creo que el verano va a ser muy bueno. Es verdad que durante el otoño y el invierno hemos tenido la mala suerte, bueno mala suerte para unas cosas, y buenas para otras porque ha caído mucha agua y eso también es importante porque la necesitamos pero, lógicamente cuando no hay sol y y está lloviendo, nuestro negocio lo ha pasado regular. Pero a partir de la Semana Santa, que ha sido espectacular entre otras cosas por el tiempo que hizo y porque la gente ya tenía ganas de playa, la actividad ha ido a mejor. Recuerdo que algunos me decían que aunque los trenes no circularan y no tuvieran facilidades para venir hubieran venido andando. Y es verdad que a partir de junio la temporada está siendo muy buena. Creo que vamos a tener una temporada muy buena porque hay muchísimos turistas.