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Encuentro

Más de un millar de fieles participan en el Colegio Maristas en la Asamblea Diocesana de Málaga

Representantes de parroquias, hermandades, movimientos y realidades eclesiales de Málaga, la provincia y Melilla culminan una primera fase de trabajo sobre el Sínodo de la Sinodalidad

Celebración de la Asamblea Diocesana en el pabellón del Colegio Maristas de Málaga.

Celebración de la Asamblea Diocesana en el pabellón del Colegio Maristas de Málaga. / L. O.

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La Opinión

Málaga

Más de 1.000 personas participaron este sábado, 20 de junio, en el Colegio Nuestra Señora de la Victoria, Maristas, en la Asamblea Diocesana de Málaga, una jornada convocada dentro del proceso de implementación del Sínodo sobre la Sinodalidad.

El encuentro reunió a representantes de parroquias de Málaga capital, la provincia y Melilla, así como a miembros de movimientos, asociaciones, hermandades y cofradías, comunidades religiosas, delegaciones diocesanas y otras realidades eclesiales. La cita sirvió para poner en común el trabajo desarrollado durante los últimos meses en torno al Documento Final del Sínodo sobre la Sinodalidad.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, subrayó durante la jornada que «la sinodalidad es posible y es el camino para hacer una Iglesia más humana y más divina, más fraterna y más solidaria, más misionera».

La Asamblea Diocesana comenzó por la mañana en el pabellón deportivo de Maristas, donde la periodista Beatriz Lafuente condujo el acto. La oración inicial contó con la participación de la delegada de Migraciones, Pilar Gallardo, y del diácono Fernando Moreno, acompañados por varios músicos católicos.

En su bienvenida, Satué destacó el carácter comunitario del encuentro. «Somos familia, somos comunidad, todos y todas convocados y unidos por el mismo Espíritu», afirmó ante los asistentes.

La Asamblea Sinodal tuvo lugar en el pabellón del colegio Maristas

La Asamblea Sinodal tuvo lugar en el pabellón del colegio Maristas / L. O.

Un proceso iniciado en enero

La celebración de esta Asamblea fue anunciada por el obispo en su Carta desde la fe del pasado 18 de enero. En ella animaba a la Iglesia diocesana a conocer, difundir y aplicar el Documento Final del Sínodo y convocaba una primera fase de formación para responsables de pastoral, que tuvo lugar el 11 de abril.

Tras aquella jornada, parroquias, comunidades religiosas, asociaciones laicales y hermandades continuaron el trabajo mediante el método de la Conversación en el Espíritu, con el objetivo de profundizar en las claves del documento sinodal.

Ese recorrido culminó este sábado en Maristas con una amplia representación de la diócesis. Desde Melilla se desplazaron 40 personas para participar en la jornada. También estuvieron presentes los 11 seminaristas de la diócesis y más de 60 voluntarios, que colaboraron en la organización antes, durante y después del encuentro.

Talleres, formación y participación

La ponencia marco corrió a cargo de los periodistas Antonio Moreno y Ana Medina, de la Delegación de Medios de Comunicación de la diócesis, que presentaron las aportaciones realizadas por los distintos grupos diocesanos.

Ambos recordaron que este trabajo no debe quedarse en una primera lectura del documento. «Esto es solo un comienzo», señalaron, al insistir en la necesidad de seguir profundizando en sus propuestas y en las prioridades detectadas durante el proceso.

Después de la parte formativa, los participantes pasaron por 12 talleres centrados en aspectos prácticos de una Iglesia sinodal. Entre los títulos figuraban propuestas como “Formación para una pastoral viva”, “El arte de escuchar(nos)” o “Parroquias que acogen, comunidad que evangeliza”.

La jornada incluyó también espacios de convivencia en el patio del colegio, donde se instalaron carpas para el almuerzo. La dimensión solidaria estuvo presente a través de una barra de bebidas cuyos beneficios se destinarán a los proyectos sociales de la Pastoral del Colegio, además de un puesto de artesanía impulsado por jóvenes de la Delegación de Misiones que este verano vivirán una experiencia misionera en Colombia.

Dinámica sobre la redacción del Plan Pastoral llevada a cabo por Patxi Velasco Fano y Unai Quirós

Dinámica sobre la redacción del Plan Pastoral llevada a cabo por Patxi Velasco Fano y Unai Quirós / L. O.

Hacia el nuevo Plan Pastoral Diocesano

Por la tarde, el dibujante Patxi Velasco Fano y el cantautor Unai Quirós guiaron una dinámica centrada en el proceso de elaboración del Plan Pastoral Diocesano. A través de dibujos, música y participación, plantearon el hilo conductor del Buen Pastor como imagen central de esta nueva etapa.

La Asamblea concluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de Málaga y concelebrada por un centenar de sacerdotes y religiosos participantes.

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La cita en Maristas no se planteó como un cierre, sino como un nuevo paso en el camino de aplicación del Sínodo de la Sinodalidad en la Iglesia de Málaga.

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