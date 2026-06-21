Ascenso
Patricia Navarro afirma que la subida a primera del Málaga CF pone a la capital en "la liga de las grandes ciudades"
La delegada del Gobierno andaluz muestra su satisfacción por la subida del Málaga CF a primera división tras un "partido épico"
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mostrado su satisfacción este domingo por la subida del Málaga CF a primera división tras un "partido épico" en el que jugó como "un equipo verdaderamente de primera".
"Hubiera sido muy injusto que no ganara, porque desde el entrenador hasta el último jugador, pasando por todo el equipo técnico, se merecen todo el reconocimiento de la afición y de todos los malagueños", ha declarado en un audio.
Patricia Navarro ha recordado que "hace tan solo dos temporadas parecía imposible lo que han conseguido, y además lo han hecho con lo mejor que tiene, que es una cantera que no tienen otros clubes y de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Por ello, hay que seguir respaldándola y apostando por ella".
Ha añadido que Málaga, después de ocho temporadas, "por fin, tiene un equipo en primera y esto nos hace también más fuertes para estar en esa liga de las grandes ciudades en la que siempre intentamos competir a todos los niveles, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, y ahora también contamos con un equipo en primera división como lo tienen esas ciudades".
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