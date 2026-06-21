De la Torre quiere dormir, el PSOE se entretiene con sus calendarios y Juanma impone su prioridad

El alcalde de Málaga quiere dormir más y hacer más ejercicio. Lo dijo esta semana haciendo balance de los tres años que llevamos de este mandato municipal. Ya lo ha dicho otras veces en ruedas de prensa y en entrevistas, también en conversaciones privadas. Le obsesiona. Le preocupa, cuanto menos. No lo logra. Mantiene su ritmo fortísimo de trabajo, su agenda nutridísima, repleta. Si consigue hacer más deporte y conciliar el sueño más tiempo estará en mejores condiciones, dijo, para tomar la decisión de volver o no a presentarse. O sea, deducimos que si está mejor físicamente, dará de nuevo el paso. Paradójicamente está prometiendo un alcalde a menor ritmo. Que descanse más. No sabemos si su feligresía lo aceptaría, los tiene acostumbrados a la omnipresencia, el trabajo árduo y duro, las ocho de la mañana como hora un poco tardía ya para según qué asuntos a planificar. Si tenemos un alcalde con más batería que un móvil moderno por qué conformarnos con uno que hay que recargar más a menudo.

Juanma Moreno en el acto de toma de posesión del rector de la Universidad de Córdoba. | ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Sus enemigos querrán que siga durmiendo poco y nadando todavía menos. Hay muchas razones para elegir o no a alguien para una candidatura y depende de cada partido, pero este es un caso singular. Que sea o no candidato depende de él y de que cumpla sus buenos propósitos. El ejercicio mejora el bienestar de un cuerpo, parece que también podría influir en una ciudad.

Mientras, el delfinario pepero municipal está ahí, revueltillo, nadando también, cada delfín, delfina, pensando si le conviene más que se presente De la Torre y en un año le deje el cargo o que De la Torre no se presente. Les quita el sueño. El que también le falta al alcalde. Es el sueño a lo que se ve una mercancía escasa en el PP malagueño, municipal.

Y en el PSOE, pesadillas. El post en redes sociales de Daniel Pérez, exportavoz municipal socialista en la capital, que comentamos aquí la pasada semana, dejando clara su intención de «volver» ha puesto los pelos como escarpías a más de uno en su partido. Comidilla en las agrupaciones, incluso en esas fantasmales como Palma Palmilla que no va nadie porque son todos de El Palo. Ahora, ya como parlamentario andaluz, Pérez aclara a este cronista que sí, que su intención en el horizonte es clara, pero está también claro, valga la clara rendundancia, que él «no» irá a primarias. Noticia. Si es que hay, claro.

El PSOE se apresta a fijar el calendario. Lo hará el 27 de junio en un comité federal. En síntesis, habrá tres «ventanas» de oportunidad para elegir candidatos a las alcaldías y cada territorio (autonomía) será libre de elegir cuál. Son: julio, otoño y final-primero de año. En Málaga capital, recién estrenado portavoz Mariano Ruiz, todo apunta a que esa elección de candidato a la alcaldía será más tarde, cuando a los árboles se le estén cayendo con firmeza las hojas o incluso cuando compremos el turrón, si bien este producto ya saben que a finales de agosto está disponible en no pocas grandes superficies. No hay muchas ganas en Málaga capital de organizar primarias, que equivale a abrir un partido, ya algo maltrecho, en canal. En el resto de la provincia, ya se ha resuelto el lío de Fuengirola, donde ya hay nueva secretaria general socialista y se ha puesto fin a la gestora: Elena Álvarez, que se impuso por 61 votos a 38 a Trinidad Gómez. En Torremolinos todavía sigue el lío.

En cuanto a las negociaciones autonómicas para formar Gobierno regional, parece que el silencio se ha roto. Juanma Moreno dio detalles el jueves en la fiesta de entrega del premio de periodismo Romero Murube, que convoca ABC de Sevilla y que ganó el poeta José María Romero García-Posada. En principio, el carácter de Vox es voluble, no querrían consejerías y sí la aceptación total del término prioridad nacional. A Abascal se le hace la boca agua de pensar en Juanma Moreno pronunciando tal cosa. Pero la prioridad de Moreno es no tener que soportar a los de Vox en el Gobierno. Hacer un Ejecutivo monocolor, por mucho que esta temporada se esté llevando, y lo que queda, el verde y el azul a juego, así en efecto es el estampado aragonés, extremeño y castellano manchego. Veremos cómo evolucionan las conversaciones (en Agricultura, Turismo y Cultura hay euforia porque son áreas queridas por los de Vox), si consiguen tamaño silencio (ni siquiera en aquella mini cumbre en el reservado de una cafetería de un hotel hubo filtraciones), si logran tener formado el Gobierno en julio y si Vox traga con no manejar presupuesto. Cuantas más consejerías haya para el PP, mejor. Así opinan los que apetecen una, claro. Y son del PP. Alguno quizás ya no cuenta tanto como cuota malagueña.