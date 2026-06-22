Alertan de la pérdida de médicos en la prisión de Alhaurín de la Torre

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) ha alertado este lunes de que el Centro Penitenciario de Málaga I, ubicado en Alhaurín de la Torre, podría quedarse prácticamente sin atención médica propia a partir del próximo mes de octubre, fecha en la que finalizan los contratos de los médicos interinos que prestan servicio en la prisión.

Según la organización sindical mayoritaria en el ámbito penitenciario, a esta "inminente pérdida de médicos" se suma la próxima jubilación del único médico titular que tiene la cárcel "para atender a más de 1.000 internos, lo que agravará aún más una crisis sanitaria que lleva años enquistada en las prisiones españolas". Por ello, reclaman a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que actúe "de forma inmediata" y solicite la cobertura de las plazas mediante el nuevo proceso de nombramiento de médicos interinos que se está preparando a nivel nacional.

"Crisis sin precedentes"

"La Administración dispone de una oportunidad para incorporar a los facultativos que integran las bolsas de interinidad y evitar que centros como Málaga queden desatendidos. La situación no es exclusiva de este centro", han indicado antes de añadir que "la sanidad penitenciaria atraviesa una crisis estructural sin precedentes". Destacan que más del 75% de las plazas médicas de las prisiones españolas permanecen vacantes y actualmente apenas 129 médicos atienden a más de 50.000 internos cuando la plantilla necesaria superaría los 500 facultativos.

En este sentido, los representantes de ACAIP-UGT aseguran que la propia Secretaría General continúa convocando plazas y procesos extraordinarios para intentar paliar una carencia que no deja de agravarse. "Esta falta de personal sanitario pone en riesgo tanto la salud de los internos como la seguridad de los trabajadores. En los centros penitenciarios se concentra una población con elevadas tasas de enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos y problemas salud mental que requieren seguimiento permanente", han abundado.

Problemas en cadena

El sindicato señala que la ausencia de médicos provoca problemas en cadena: "retrasos en la atención, más traslados hospitalarios y dificulta la respuesta ante situaciones de urgencia. Por ello, consideran que la solución definitiva pasa por el traspaso efectivo de la sanidad penitenciaria a los servicios autonómicos de salud, "tal y como establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desde 2003 y que continúa pendiente más de veinte años después".

ACAIP-UGT denuncia igualmente que la Administración "sigue sin adaptar" los recursos humanos a la realidad actual de las prisiones. "Mientras la población reclusa continúa creciendo y presenta perfiles cada vez más complejos, las plantillas permanecen infradotadas y los servicios esenciales, como la asistencia sanitaria, se encuentran al borde del colapso", explican antes de exigir que a la SGIP "que garantice de manera urgente la continuidad de la atención médica en el Centro Penitenciario de Málaga mediante la cobertura inmediata de las vacantes que se producirán en octubre y que adopte las medidas necesarias para poner fin a una crisis sanitaria que afecta a todo el sistema penitenciario español".